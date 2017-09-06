Veliler dikkat! Kırtasiye ürünlerinde...

OKULLARIN açılmasına kısa bir süre kala veliler çocukları için okul alışverişlerini hızlandırdı. En yeni, en renkli kırtasiye ürünleri de raflardaki yerini aldı. Eminönü, Tahtakale gibi bölgelerde büyük yoğunluk yaşanırken, tüketicilerin aklındaki en büyük soru işareti satın aldıkları ürünlerin güvenli olup olmadığı.

Biz de vatandaşların son günlerde akın ettiği Eminönü ve Tahtakale’ye giderek kırtasiye malzemeleri satışı yapan yerleri inceledik. Bu kez geçmişteki görüntüler karşımıza çıkmadı. Defter, boya, kalem ve silgi gibi ürünler genelde mağazalarda satılırken, ‘dökme’ diye tabir edilen tezgahların artık çarşıda yer almadığını gördük. Konuştuğumuz kırtasiyeciler denetimlerin bir hayli arttırıldığını, orijinal olmayan veya sağlıksız olan ürünlerin satışlarının çok zor olduğuna dikkat çekti.

ÇANTALAR ÇİN’DEN

Ancak okul çantası, suluk ve beslenme çantası gibi ürünlerde hâlâ ‘çakma’ ve nerede üretildiği belli olmayan ürünlerin satıldığına şahit olduk. Genelde bilinen çizgi film karakterlerinin kullanıldığı çantaları ‘orijinal’ diye satan esnafa, yetkili satıcıların aynı ürünü 90-100 liraya sattığını, kendilerinin ise bu ürünü nasıl 40-45 liraya sattığını sorduğumuzda ise şu cevabı veriyor: “Ürünlerimiz orijinal. Kendi imalathanemizde üretiyoruz. Çin’den ithal eden firmalar da var.” Ürünlerin sağlık açısından uygun olup olmadığı ile ilgili herhangi bir belge sunamayan esnaf, çocukların bu ürünleri kullanmaları halinde en ufak bir sıkıntı yaşamayacağını iddia etti. Eminönü’nde bazı dükkanlar da beslenme çantaları ve su mataralarında da benzer sıkıntıların yaşandığına şahit olduk. 5-10 liraya satılan ürünlerin nerede üretildiği, nereden ithal edildiği ile ilgili bilgilerin de yer almadığını gördük.

EN HIZLI DÜŞÜŞ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, 2011’de yüzde 54 olan güvensizlik oranının yapılan denetimlerle yüzde 1’e düştüğünü, bu oranının standartların çok üzerinde olduğunu açıklamıştı. Tüfenkci, “Biz artık çocuklarımıza, gençlerimize daha sağlıklı kırtasiye ürünleri sunmuş oluyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız da gönül rahatlığıyla gelip, bu ürünleri alabilirler” ifadelerini kullandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan da, “Kırtasiyeyi, çalışmaları ve güvensiz ürün oranının en hızlı düşüş gösteren sektör olması bakımından diğerleri arasında lider ilan edebiliriz. Bakanlığımız ile gerçekten iyi bir ilişki içerisinde oldular, bilgilendirme çalışmaları ve seminerler ile önemli fark yarattılar” dedi.

VELİLER RAHAT OLSUN

TÜM Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Vecdet Şendil de, “Piyasada satılan her 100 kırtasiye ürününden 99’unun güvenli olmasına katkı sağladık. Veliler ve öğrencilerin, kırtasiye alışverişi yaparken içi rahat olsun. Yıllardır kırtasiye güvenliği için gösterdiğimiz çabaların karşılığını aldık. Sektör olarak kırtasiyede güven sorununu çözdük. Bakanlıktan yapılan açıklamalar da bunu gösteriyor. Kırtasiyede güvensiz ürün kalmayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

KANSEROJEN ETKİSİ OLABİLİR

ESNAF ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz de, 18 Eylül’de başlayacak yeni eğitim yılı öncesi kırtasiye malzemesi alışverişi yapacak velileri uyardı. Piyasada sağlıksız kırtasiye malzemelerinin ucuza satıldığını ve bunların öğrencilerin sağlığını tehdit ettiğini belirten Akyüz, “Ucuz kırtasiye malzemesi alacağım diye, çocuğunuz sağlığıyla oynamayın” dedi. Özellikle okulların açılmasına kısa bir zaman kala bası kırtasiye malzemeleri üretiminin merdiven altı kalitesiz ve sağlıksız koşullarda yapıldığını, bu ürünlere velilerin itibar etmemesi gerektiğini belirten Akyüz, “Markasız ürün tercih edilmemeli. Kırtasiye malzemelerinde parlak, rengarenk ve süslenerek yapılan ürünlerin dış görüntüsüne kanılmaması gerekir. Kalitesiz, merdiven altında nerede üretilmediğini bilmediğimiz ürünlerin bir çoğunun kanserojen etkisi olabilir. Çocuklarımızda sağlık sorunlarına veya cilt hastalıklarına sebep olabilir. Ayrıca kalitesiz olan ürünlerin kullanımı daha kısadır. Çünkü çabuk yıpranırlar ve deforme olurlar. Velilerimiz özellikle alacağı ürünün barkoduna dikkat etsin. Ürünün nerede üretildiğine, kim tarafından üretildiğine ve TSE damgasının olup olmadığını baksın.”

OKUL ALIŞVERİŞLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Okul alışverişlerinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında Keskin Color Genel Müdürü Reşit Keskin bilgi verdi.

* Aileler tanıdıkları mahalle kırtasiyelerinden ya da tanınan zincir marketlerden alışveriş yapmalı.

* Fitalat ve azoboya içermeyen ürünlerin tercih edilmeli. Ürünlerin arka kısmında, bu maddelerin kullanılmadığına dair bir ibare bulunmasına dikkat edilmeli.

* Lisanslı ürünler, yurtdışı standartlarında testlere tabi tutularak üretildiğinden sağlık açısından daha güvenilirdir.

* Lisanslı ürünleri sahtesinden ayırt etmek gerekiyor. Baskı kalitesi ve sayfa kalınlığı gibi özelliklerine bakarak lisanslı ürünlerin orijinal olup olmadıklarını kontrol edebilirsiniz.

* Kırtasiye sektöründe faaliyet gösteren kurumsal markalar da üretimde pek çok test uyguladıklarından bu markaların ürünleri de güvenle kullanılabilir.

* Almadan önce ürüne elinizi sürün. Eğer ürün boya bırakıyorsa renklendirici madde içeriyordur. Sağlıklı defter ve kartonlar renkli hamurdan üretilir ve renk bırakmaz.

* Ürünü koklamak da bir başka yapabileceğiniz test yöntemi. Ürün kötü kokuyorsa kullanılan malzemede katkı olabilir.

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