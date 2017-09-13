Veliler alışveriş telaşında

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) İkinci Başkanı Orhan Taşdemir, okulların açılmasına yakın ailelerde okul alış verişi telaşının başladığını söyledi. Velilere tezgahlarda satılan kırtasiye ürünlerinden uzak durulması tavsiyesinde bulunan Taşdemir, şöyle konuştu:

"Kırtasiyecilerdeki sağlıksız ürün sayısı 2017 yılında yüzde bire kadar düştü. Ürünlerin yüzde 99'u sağlıklı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri ve derneğimizin kırtasiyecilere verdiği eğitimler sonucunda ürünlerin tamamına yakını güvenli hale geldi. Ancak çarşıda, pazarda, tezgahlarda satılan ürünlerin sağlıklı olup olmadığı bilinmiyor. Neden bilinmiyor, çünkü denetim yok. Dolayısıyla bu tip yerlerde merdiven altı sahte ürünler satılıyor. Çocuklarımızı bu tip yerlerden korumamız gerekiyor. Kırtasiyeciler bu işi sürekli yapıyorlar, sattıkları ürünü yakından biliyorlar. Markaları, markalar arasındaki fiyat farklılıklarını, kalite değerlerini biliyorlar."

Velileri, TSE damgalı ürünleri almaları konusunda uyaran Taşdemir, okula yeni başlayan bir öğrencinin ailesine maliyetinin 250-300 TL arasında olduğunu söyledi.

Tekirdağ'da 27 yıllık kırtasiyeci Ali İhsan Tufan da öğrenci velilerinin pazardan ucuza aldıklarını sandıkları ürünlerin aslında ileride sağlık açısından pahalıya mal olabileceğini dile getirdi.

Kırtasiyecilerin velileri de düşünerek ve maliyetleri hesaplayarak çok kâr marjı koymadan satış yapmaya çalıştıklarını anlatan Tufan, "Velilerin, çocuklarının sağlığı için, pazardan, bir milyoncu diye tabir edilen tezgahlardan ürünleri alamamaları gerekiyor. Biz kırtasiye olarak ucuz ürünleri satmamaya çalışıyoruz. Sattığımız fiyat aralığı ucuz da değil fazla da değil. Okulların açılmasına az bir süre kaldığı için yoğunluk yaşıyoruz. Satışlardan memnunuz" dedi.

Edirne ve Kırklareli'nde de kırtasiyelerde hareketlilikler arttı. Kırklareli'nde kırtasiyeci Çınar Tire, uyum haftası nedeniyle hareketliliğin geçen haftadan başladığını bu hafta sonuna doğru daha çok artmasını beklediklerini belirtti.