Veliler: 3 yıldır bu sınava hazırlanıyorduk

25 BİN TL YATIRIM YAPTIK

Volkan Demir: Oğlum bu yıl sınava girecekti. Özel ders aldırdık, hoca ayarladık, kitap aldık. Şimdi sınav kalkıyor. 25 bin lira yatırım yaptık. Bütçemizi kıstık, gezmedik, tatilden kestik. İyi bir okul için çocuğumuzu koleje verdik. TEOG adaleti sağlıyordu bu ortamda, çok şaşkınız.

Yiğit Eren: Çocuğum bu sene sınava girecekti. Veli olarak düşünme lüksümüz yok. Yukarısı ne diyorsa o oluyor. Ancak yeni liseler lazım, çevremizde okul yok. Bence TEOG kalkacak, MEOG gelecek.

Neslin Atay: Öğretmen olmama rağmen çocuğumun sınava iyi biçimde hazırlanması için ben de yatırım yaptım. 3 bin lirayı bulan harcamamız oldu, kaynak kitaplar aldık. Sınav kalkamaz. Değişiyor yine. Aklımızda birçok soru işareti var. Köklü okullar ne olacak? Özel okullar ne yapacak? Adil bir sistem mi gelecek?

PSİKOLOJİLERİ BOZULDU

Sibel Kartal: Yemedim, içmedim dershane dışında özel öğretmen tuttum, daha iyi bir liseye gitsin diye. Şimdi diyorlar ki sınavı kaldırdık. Bizim emeklerimiz ne olacak? Bu tarz değişimler üç yıl öncesinden bildirilse, veli de hazırlığını ona göre yapsa, okula ağırlık verse mağduriyet olmayacak. Çocuğum üç gündür soruyor, sınav olacak mı olmayacak mı? Sınavı kaldırdınız yerine ne getirdiniz? Uykularımız kaçtı. Çocuklarımızın psikolojisi bozuldu. Üç yıldır dershanelere, özel öğretmenlere verdiğimiz para ne olacak? Yaklaşık 15 bin lira maliyeti var. Daha fazla harcayan veliler de bulunuyor. Önceden haber verilse belki çocuğumuzu dershaneye vermeyeceğiz, okul derslerine ağırlık vereceğiz.

Zahit Akay: TEOG hazırlığı yapıyorduk. Kaynak kitaplar, TEOG hazırlık, çalışma kitapları alındı. Tüm derslerle ilgili, soru kitaplarının, ek kaynakların siparişlerini çocuklar internetten veriyor, ben her gün evime kargoyla gidiyorum. Geçen yıldan beri ek kaynaklar alıyoruz. Yazın yoğun bir tatil planına girilmedi. TEOG’a öncelik verildi. Okulun kurs programına gitti. TEOG’un kalkmasına diyecek bir şeyim yok. TEOG kalksın, hatta uygulamaya girmesin diyenlerdendim. Sonuçta bu çocuklar tam ergenliğin ortasındalar. Şu an öyle bir noktaya geldik ki karşı olduğumuz TEOG’u bir şekilde savunmak durumunda kalıyoruz. Milyonlarca çocuğun hayatını etkileyecek bir uygulama. Hiçbir hazırlık olmadığı çok net bir şekilde anlaşılıyor ve kaldırıyorlar. Önce TEOG’da çıkacak açık uçlu soruları açıklıyorlar, böyle soru çıkacak diye. Arkasından TEOG’u kaldırıyorlar. Çocuklar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Özel okullar sınav yapacak da ona hazırlanmaya mı devam etmeleri gerekiyor? Adrese dayalı mı kayıt olacaklar? Hedefleri olan çocuklar bunlar. Sıfır hatayı hedefliyor benim çocuğum. İstanbul’da hedeflediği 3 veya 4 okul var. Bu okullara girebilmek için ne yapması gerekiyor? Çocuğum şunu soruyor, “İmkânım var, İstanbul’da bir okulun sınavına gidebilirim. Şırnak’taki arkadaşım nasıl gelecek?” diyor.

Selçuk İnce: Çocuğum 6’ncı sınıfa gidiyor. Eşim Bulgaristan vatandaşı, çocuğumun eğitimi için aklımda yurtdışı vardı, bu söylenenlerle kesinleşti. Eğitim için çocuğumu yurtdışına götüreceğim. Çünkü çocukların geleceğinin ne olacağı belli değil, adil bir sistem yok.

ÖĞRENCİLER: ŞİMDİ NE YAPACAĞIZ

Mert Coşkun: Kaç ay öncesinden sınava hazırlanmaya başladım, şimdi TEOG kalktı. Sınav iyi değil ama adaleti sağlıyordu. Geçen yıl da çalıştım. Açıklamaları kötü buldum. Şimdi ne yapacağız?

Ural Varoğlu: Kolejde okuyorum ve ailem benim için çok yatırım yaptı. Okul ve TEOG için bütçe ayırdılar. TEOG için en az 10 bin lira, iyi bir okul için 30 bin lira harcadılar. Şimdi sistem belli değil, ne yapacağımı bilmiyorum. Belirsizlik olunca moralimiz bozuluyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

TORPİL GÜNDEME GELİR

Â Prof. Dr. Selahattin Gelbal (Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Başkanı): Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci için TEOG erken yaştan itibaren sınav maratonu anlamına geliyor. Bunun kaldırılması doğru bir karar. Ancak yerine gelecek sistemin iyi analiz edilmesi gerekiyor. Her mahallede öğrenciye yakın Anadolu lisesi bulunması sınavsız geçişin kolay olmasını sağlar. Meslek liselerine yönlendirme dayatmalara neden olur. Çocuklar zorunlu olarak meslek liselerine gönderilmemeli. Meslek liseleri zorunlu değil, tercih olmalı. Okullar kendi sınavını yaparsa uygulamanın güvenliği konusunda sorunlar yaşanır, torpil gündeme gelir. Bu, mevcut sistemi daha kötüye, adli vakalara kadar götürür. Çatışmalar yaşanır. Belli köklü okullar için sınav olmalı ve onlar da merkezi yapılmalı. Çocuklar gitmek istedikleri liseye sınavsız geçerlerse bu okullara da isteyenler başvurur. Türkiye’de okullar arasındaki farklar büyük, bunların giderilmesi de gerekiyor.

YÜKSEK PUAN VERİRLER

Yrd. Doç. Ömer Kutlu (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ölçme Değerlendirme Bölümü Öğretim Üyesi): TEOG testleri ve soruları incelendiğinde ölçme ve değerlendirme açısından sorunların olduğu görülüyor. TEOG’un kaldırılması, farklı başarı düzeyindeki öğrencileri aynı lisede bir araya getirmesi açısından iyi. Öğrenciler çevrelerindeki okullara kayıt yaptırmak isteyecek, bölgelerindeki okullarda canlanma gözlenecek. Robert Kolej gibi isim yapmış bazı okulların öğrenci seçiminde nasıl davranacakları ise şu an belirsiz. Her okul kendi sınavını yaparsa yanlış olur. Köklü okullar için ortak ölçütler olmalı. TEOG, yerine iyi bir ‘Ortaöğretime Yerleştirme Modeli’ konulduktan sonra kaldırılmalı. Düşük başarı dilimlerindeki ortaokulların, bunlar içinde imam hatipler de bulunuyor, başarıyı artırmak adına yüksek puanlar verebilecekleri öğrencileri bilinen iyi liselere yönlendirebilecekleri şimdiden bir söylenti olarak yayılıyor. Bilimsel bir model kurulamazsa yeni sorunların ortaya çıkacağı çok açık.