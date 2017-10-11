Veliefendi’ye 1262 konut

Projede 1262 konut ve 75 adet dükkân olmak üzere toplamda 1337 adet bağımsız bölüm inşa edeceklerini belirten Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım, “Projede yerinde dönüşüm yapıyoruz. 440 daire satışta. Projenin yatırım değeri ise 450 milyon lira” dedi. Aralık 202’de tamamlanacak proje 3 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Kiptaş’ın bugüne kadar yaptığı konutların yüzde 75’inin sosyal konut olduğunu belirten Yıldırım, geri kalanının ise gelir sağlamak için yapıldığını dile getirdi. Bu gelir sayesinde kentsel dönüşümün daha etkili yapılabildiğini belirten Yıldırım, “Bu proje için de çok uğraştık. Hak sahiplerini ikna etmek amacıyla aylarca tek tek dolaştık” dedi.

7 BİN ÖN TALEP ALDI

Veliefendi’de 36 bin metrekare alan üzerinde 20 bloktan oluşan Locamahal Veliefendi’de en küçük dairelerin metrekaresi 5 bin 750 liradan başlıyor. Projeye ön talep aşamasında 7 bin talep formu gelirken, yüzde 30’unun ise satıldığı ifade edildi.

Kentsel dönüşümle ilgili 30 yıllık takvim belirlediklerini ve 15 yılın geride kaldığını kaydeden Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın , “Yüzde 15’lik bir gerçekleşme oranı var. 20 bin daire yenilendi” dedi.