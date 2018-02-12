Veliaht Şeyhmus Tatlıcı’ya güvenlikçilere darp davası

74 yaşında hayatını kaybeden ve ailesine 1.5 milyar dolarlık servet bırakan işadamı Şeyhmus Tatlıcı'nın 29 yaşındaki kendi adını taşıyan oğlu Şeyhmus Tatlıcı, geçtiğimiz aylarda ünlü bir eğlence mekânına gitti. Arkadaşlarıyla birlikte içeri girmek isteyen Şeyhmuz Tatlıcı, rezervasyonu olmadığı için alınmadı. Güvenlik görevlileriyle çıkan tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, Tatlıcı ve arkadaşları mekânın güvenlik görevlileri Mehmet S. ve Taner T.'yi darp etti. Güvenlik görevlilerinin aldıkları darp raporu sonrası şikâyetçi olmalarının ardından olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

DARP ANI KAMERADA

Tatlıcı ve arkadaşları, güvenlik görevlilerinin kendilerine hakaret ettiklerini öne sürdü. Savcılık, güvenlik kameraları üzerinde inceleme yaptı. Kameralarda Tatlıcı ve arkadaşlarının darp olayının göründüğü anlar rapor olarak dosyaya sunuldu. İddianamede, Tatlıcı ve arkadaşları, "darp", güvenlik görevlileri ise "hakaret suçundan" yargılanıyor.

6 YIL ÖNCE BODRUM'DA ÖLMÜŞTÜ

Yaklaşık 1.5 milyar dolarlık serveti bulunan işadamı Şeyhmus Tatlıcı, 1938'de Diyarbakır'da doğdu. Ağabeyi Salih Tatlıcı ile birlikte iş hayatına tatlıcılık yaparak atıldı. Hayatının ilerleyen dönemlerinde aralarında "Tat Towers" ve "Sapphire Gökdeleni" gibi birçok gayrimenkulün bulunduğu büyük bir servetin sahibi oldu. 9 çocuk 15 torun sahibi 74 yaşındaki Şeyhmus Tatlıcı, 16 Haziran 2012 günü öğle saatlerinde tatilini geçirmek için gittiği Bodrum'un Göltürkbükü Beldesi'ndeki yazlığında yaşamını yitirdi.

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