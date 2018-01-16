Veliaht Köşkü için ortaklar arasında kavga

Uzun yıllar Almanya’da yaşayan Prof. Dr. Ziya Aydın, Türkiye’ye döndükten sonra Üsküdar Büyük Çamlıca’da bulunan 22 dönümlük arsayı satın aldı. Yusuf

İzzeddin Efendi’nin kızı Mihrişah Sultan’ın sattığı, içinde iki köşkün de olduğu arsayı satın alan Aydın, söz konusu yerde otel yapımı için çalışmalara başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden gerekli imar izninin alınmasından sonra Aydın, Ceylan Grubu ile 24 Nisan 1988’de inşaat sözleşmesi imzaladı.

BDDK BANKAYA EL KOYUNCA...

Taraflar, Çamlıca Turizm Yatırımları A.Ş adı ile yeni bir şirket kurdu. Aydın, arazinin yüzde 51 hissesini bu şirkete devretti. Bu devir karşılığı, Ceylan Grubu otelin inşaatını 425 gün içinde bitirmeyi taahhüt etti. Ancak otel inşaatı bir süre sonra durdu. Projenin tamamlanmaması nedeni ile inşaat ruhsatı da iptal edildi. 2000 yılına gelindiğinde ise, Ceylan Grubu’na ait Bank Ekspres’e BDDK el koydu. Gruba ait şirketler ise TMSF denetimine geçti. Söz konusu şirketler arasında Aydın’ın yüzde 49 hissedarı olduğu Çamlıca Turizm Yatırımları AŞ de bulunuyordu.

TMSF ELİNDEKİ HİSSEYİ SATTI

TMSF, 22 dönümlük arazinin sahibi konumundaki şirkette Ceylan Grubu’nun sahip olduğu yüzde 51 hisseyi 27 Mart 2006’da sattı. İhale sonrası Ziya Aydın’ın yeni ortağı Av. Mahmut Karabıyık oldu. Satıştan bir yıl kadar sonra Prof. Dr. Aydın, şirketin feshi talebi ile dava açtı. Dava başvurusunu gerekçesini ise,

şirketin amacını gerçekleştirmediği, herhangi bir faaliyetinin de bulunmadığı kaydedildi. Bu dava devam ederken, Aydın 8 Eylül 2009’da yeni bir dava daha açtı. Bu davada, şirketin diğer ortağı Av. Karabıyık’ın taahhüt edilen sermaye payını ödemediği belirtildi.

MAHKEME GERİ ÇEVİRDİ

Her iki dava dosyası bir süre sonra birleştirildi. İstanbul 49. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen davada karar 4 Haziran 2012’de açıklandı. Mahkeme kararında şirketin feshini gerektirecek bir durumun olmadığına hükmetti. Kararda ayrıca, artırılan sermaye karşılığı çıkartılan tüm pay bedellerinin ödendiği bilgisine yer verildi.

YARGITAY KARARI ONADI

Bu karar temyiz edildi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 11 Nisan 2014 tarihli kararı ile ticaret mahkemesinin verdiği kararı onadı. Aydın bu kez, kararın tebliğinden sonra AYM’ye başvurdu. Başvuruyu ele alan AYM kararını geçen yıl açıkladı.

AYM: MAKUL SÜREDE YARGILANMADI

AYM, Aydın’ın makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Kararda, yargılamanın 7 yıl 4 ay sürdüğü belirtilerek bu sürdüğü belirtilerek “Bu makul bir süre değil” denildi. AYM oybirliği alınan kararında, yargılanma sonucunun adil olmadığına ilişkin iddia ise kabul edilemez bulundu. AYM verdiği yargılamanın yenilenmesi kararı sonrası dosya bir kez daha İstanbul Ticaret Mahkemesi’ne geldi. Mahkeme daha önceki kararında direndi. Davacı taraf, bu kez dosyayı Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşımaya hazırlanıyor. Konu ile ilgili ulaştığımız Av. Mahmut Karabıyık ise herhangi bir açıklama yapmak istemediğini belirtti.



Yusuf İzzeddin Efendi yaverleri ile... (Foto: Prof. Ekrem Buğra Ekinci)



34 YIL ÖNCE KIZI SATTI

22 dönümlük arazinin de içinde olduğu arazide bulunan köşke adını veren Yusuf İzzeddin Efendi 1857 yılında doğdu. Abdülaziz ile Dürrinev Kadın Efendi'nin oğlu olan Yusuf İzzet Efendi 19 Ocak 1916 gecesi Zincirlikuyu'daki köşkünde yaşamını yitirdi. Bazı tarihi kaynaklar göre ölümü ‘intihar’ olarak yer alırken, öldürüldüğüne yönelik de bir takım bilgiler söz konusu. Yusuf İzzeddin Efendi’nin ölümünden 5 yıl kadar sonra kızları Mihrişah ve Şükrüye Sultan Hanedan'ın diğer üyeleri ile birlikte yurtdışına sürgün edildi. İki kardeş 1952'de Hanedan'ın bazı üyeleri ile birlikte Türkiye'ye döndü. Anneleri tarafından korunan bu köşke yerleşen Mihrişah Sultan, 1984 yılında 22 dönümlük arsayı Prof. Dr. Aydın’a sattı.

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