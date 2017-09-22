'Veli ve öğrenciler anlaşmalı kırtasiyeye yönlendiriliyor' iddiası

Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) gönderilen şikayet başvurusunun benzeri Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de gönderildi. 19 Eylül’de yazıldığı anlaşılan ihbar mektubu Melahat Öztoprak İlkokulunda görevli bazı isimlere yönelik.

İhbar mektubuna göre, anılan okulda görevli üç isim, veli öğrencileri, çevrede bulunan A. Kırtasiye isimli işyerine yönlendiriyor. Bu durumun kendilerini olumsuz etkilediğini belirten şikayetçi Ö. Ö. G., “Okul yönetim bir firmayla ya da kırtasiyeci ile anlaşarak tek elden kıyafet satmaya yetkili mi?” denildi.

YÖNLENDİRME NEDEN YAPILIYOR?

Okula yakın bir noktada 20 yıldır kırtasiyecilik yaptığını kaydeden G. dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:“Anasınıfı öğrencilerinin ihtiyacı olan kırtasiye malzemeleri için bir liste yapılmış ve velilere verilmiş. Listedeki malzemeler marka ve model olarak belirtilmiş. Listedeki ürünlerin A. Kırtasiye’den alınması özellikle söyleniyor. Bizden ya da başka kırtasiyeden alınmış malzemeler zorla iade ettiriliyor. Bu durumda veliler, çok fahiş fiyatla malzeme almaya zorlanıyor. Okul yönetimi ve öğretmen G. D. tarafından ‘Bizim anlaştığımız A. Kırtasiyeden almanız gerekiyor’ deniyor. Bu yönlendirmenin, nasıl bir menfaat karşılığında yapıldığını merak ediyorum.”

Şikayet dilekçesinde ayrıca, veli ve öğrencilerin yönlendirildiği işyerinin sahibinin geçen yıl okula 20 bin TL bağış yapacağını söylediği belirtilerek, anılan bağışın akıbetinin soruşturulması gerektiği kaydedildi.

ADRES GÖSTERİLDİ

Bu arada böz konusu okulda görevli öğretmen Ayşe E.’nin imzasını taşıyan bir notta ise dikkat çekici ifadeler yer alıyor. Öğrencilere verildiği anlaşılan söz konusu notta, alınacak malzemenin markası ve A. Kırtasiye isimli işyerinde alınması gerektiği belirtiliyor.





'SORUŞTURMA BAŞLATTIK'

Konu ile ilgili görüştüğümüz Sultangazi İlçi Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir, konu ile ilgili soruşturma başlattıklarını belirtti. Demir, idarecilerin görevinin, veli ve öğrencileri belli bir kırtasiye yönlendirmek olmadığını kaydetti.

Telefonla ulaştığımız okul müdürü Nurettin B. İse açıklama yapmak istemedi.