Vekillikleri 'resmen' düşürüldü

HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliklerinin düşürülmesine dair TBMM kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'deki kararda, Van Milletvekili Öztürk ve Şırnak Milletvekili Sarıyıldız'ın 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında beşer birleşimi aşan devamsızlığı sebebiyle Anayasa'nın 84'üncü maddesine göre milletvekilliklerinin düşürülmesine dair Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon tarafından hazırlanan raporların, TBMM Genel Kurulu'nun 27 Temmuz tarihli 120'nci birleşiminde kabul edildiği belirtildi.





