MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Vekillikleri 'resmen' düşürüldü

    Vekillikleri 'resmen' düşürüldü

    AA
    01 Ağustos 2017 - 08:07Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 08:07

    HDP Van Milletvekili Öztürk ve Şırnak Milletvekili Sarıyıldız'ın milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin TBMM kararları, Resmi Gazete'de yer aldı.

    HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliklerinin düşürülmesine dair TBMM kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Resmi Gazete'deki kararda, Van Milletvekili Öztürk ve Şırnak Milletvekili Sarıyıldız'ın 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında beşer birleşimi aşan devamsızlığı sebebiyle Anayasa'nın 84'üncü maddesine göre milletvekilliklerinin düşürülmesine dair Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon tarafından hazırlanan raporların, TBMM Genel Kurulu'nun 27 Temmuz tarihli 120'nci birleşiminde kabul edildiği belirtildi.


    Etiketler: hdp , Faysal Sarıyıldız , Tuğba Hezer , Resmi Gazete
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri