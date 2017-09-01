"Vekillerin tutuklanması içimize sinmiyor"

ENİS Berberoğlu’nu ziyaretinden önce Maltepe Büyükbakkalköy’de semt kıraathanesinde vatandaşlarla bayramlaşarak bir süre sohbet eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çocuklara bayram harçlığı verdi.

Kılıçdaroğlu, “Toplumun her kesimine, bu güzel coğrafyada nerede yaşıyorlarsa yaşasınlar bütün vatandaşlarımıza huzurlu bir bayram diliyorum. Umarım kavgalar olmaz, umarım insanlar birbirlerini üzmezler, bir arada huzur içinde yaşarlar. Onların bayramını kutlamak, bayramları mübarek olsun demek insani, vicdani görevim. Türkiye’de herkesin huzur içinde bir bayram geçirmesini isterim” dedi.ENİS Berberoğlu’nu ziyaretinden önce Maltepe Büyükbakkalköy’de semt kıraathanesinde vatandaşlarla bayramlaşarak bir süre sohbet eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çocuklara bayram harçlığı verdi. Kılıçdaroğlu, “Toplumun her kesimine, bu güzel coğrafyada nerede yaşıyorlarsa yaşasınlar bütün vatandaşlarımıza huzurlu bir bayram diliyorum. Umarım kavgalar olmaz, umarım insanlar birbirlerini üzmezler, bir arada huzur içinde yaşarlar. Onların bayramını kutlamak, bayramları mübarek olsun demek insani, vicdani görevim. Türkiye’de herkesin huzur içinde bir bayram geçirmesini isterim” dedi.

1 SAAT 15 DAKİKA ZİYARET

Vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra Maltepe Cezaevi’ne giden Kılıçdaroğlu, Berberoğlu ile 1 saat 15 dakika görüştü. Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, milletvekilleri Bihlun Tamaylıgil, Mahmut Tanal, Barış Yarkadaş, Onursal Adıgüzel, Nihat Yeşil, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç, Ataşehir Belediyesi Başkanı Battal İlgezdi eşlik etti. Oya Berberoğlu da Kılıçdaroğlu ve CHP’li heyet ile eşi Enis Berberoğlunu ziyaret etti. Berberoğlu’nu ziyaretinin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

‘BİR DEMOKRASİ AYIBI’

“Değerli basın mensupları, bugün Kurban Bayramı’nın birinci günü. Bütün vatandaşlarımın Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Umarım huzur içinde hep birlikte bir bayram geçirmiş oluruz. Enis Berberoğlu’nu ziyaret ettim. Üzüldüğüm nokta şu, hiçbir suçu olmayan bir kişinin adaletsiz bir şekilde hapse konulmasını emin olun sindiremiyorum. Enis Bey, bir demokrasi mücadelesi yapıyor. Enis Bey seçilmiş bir milletvekili. Seçilen bir milletvekilinin hapse atılması milli iradenin hapse atılması demektir. Milletvekillerinin tutuklanmasını içimize sindiremiyoruz. Bir demokrasi ayıbı olarak görüyoruz. Ama bütün bunlara rağmen biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu ülkeye gerçek anlamda hakkın hukukun ve adaletin gelmesi için mücadele edeceğiz. Hiç kimse suçsuz yere tutuklanmasın, gözaltına alınmasın, mahkum edilmesin. Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını bunun için istiyoruz. Eğer yargı bir ülkede bağımsız ve tarafsız değilse, yargı belli makamlardan aldığı talimatla karar veriyorsa o ülkede adalet yoktur. O ülkede hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Can ve mal güvenliğinin teminatı bağımsız adalettir, bağımsız yargıdır. Geldiğimiz nokta maalesef farklı bir tabloyu Türkiye’nin önüne koymuş durumda. Biz burada tekrar ülkeyi yönetenlere seslenelim. Yargının bağımsızlığı üzerine biz ne kadar titiz davranıyorsak, bu konuda söylemlerimizi dile getiriyorsak, toplumun her kesiminin özellikle ülkeyi yönetenlerin de dikkate alması gerekir.”

‘ADALET MUTLAKA TECELLİ EDECEK’

KILIÇDAROĞLU ve Berberoğlu karşılaşmalarında ilk olarak kucaklaştı. Berberoğlu daha sonra eşi Oya Berberoğlu ve heyette yer alan diğer milletvekilleriyle kucaklaşarak sohbete başladı. Kılıç-

daroğlu ve partililer Adalet Kurultayı’ndan söz ederek izlenimlerini Berberoğlu ile paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Bu haksız tutuklamaların bir mağduru da sizsiniz. Hiçbir suçunuz olmadan bu bayramı hapiste geçiriyorsunuz” dedi. Berberoğlu ise şunları söyledi: “Tamamen delilsiz, hukuksuz, keyfi olarak mahkûmiyet kararı verildi. Hukukun kırıntısı varsa, bu mahkûmiyet kararının bozulması gerekir. Bir gazete manşetinden casusluk çıkmaz. Bu, bir gazete haberi. Hakkımda verilen karar, siyasi bir karar. Bu kararla tüm muhalefete gözdağı verilmek isteniyor. Demokrasi adına üzülüyorum. Tüm bu haksızlıklara rağmen, hukukun üstünlüğüne inanan insanlar var, vicdanlı hâkimler, savcılar var. Adalet mutlaka tecelli edecektir.”

‘SİZ YÜRÜRKEN BEN YATARKEN’ KİTABI BİTMEK ÜZÜRE

Berberoğlu, tutuklanmasının ardından yaşadıklarını, tutuklama öncesi sürece geri dönüşlerle anlattığı ‘Siz Yürürken Ben Yatarken’ isimli kitabını tamamlamak üzere olduğunu ve yeni bir kitap için hazırlandığını da anlattı. Kitabın geliri, ihtiyacı olan iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak dağıtılması için CHP’ye aktarılacak. (Rifat BAŞARAN/ANKARA)

EŞİ ANLATTI: MORALİ ÇOK İYİ

Enis Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu, görüşten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hepinizin, tüm İslam aleminin kurban bayramını kutluyorum. İslam dininin derin manasına uygun vaziyette inşallah tüm insanlığa barış, sevgi ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Bugün normalde görüş günümdü zaten. Ama kapalıydı görüşüm. Sağ olsun Kemal Kılıçdaroğlu Bey ve partinin girişimiyle onların bayram ziyaretine eklenmiş oldum. Çok güzel geçti. Enis’in morali çok iyi. Tüm herkese, hukuksuzluğa uğrayan herkese, bir an önce hukukun uygulanmasını, adaletin gelmesini, tarafsız, bağımsız bir yargının kurulmasını diliyorum. Hak hukuk adalet diyorum.”