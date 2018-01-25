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    Vekillerin maaşından kesilsin

    ANKARA
    25.01.2018 - 21:41 | Son Güncelleme:

    CHP yönetimi, ‘Zeytin Dalı’ harekâtında şehit olan Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’ın, tazminatından Telafer’de çocuklar için anaokulu veya kültür merkezi yapılması vasiyetini milletvekillerinin yerine getirmesi için Meclis Başkanlığı’na başvurdu.

    CHP grup başkanvekillerinin dilekçesinde, şehidin, ailesine verilecek tazminatla Irak’ın Telafer kentindeki Türkmen çocuklar için anakolu, kreş veya kültür merkezi yapılmasını vasiyet ettiği hatırlatılarak şöyle denildi: “Şehidimizin vasiyetinin yerine getirilebilmesi, anaokulu, kreş ve kültür merkezinin, şehit olması nedeniyle ailesine tahsis edilecek tazminattan karşılanmasıyla mümkün olacaktır. Şehidimizin ailesine verilecek tazminatın, vasiyetine uygun biçimde Telafer’de kreş, anakolu ve kültür merkezi inşa edilmesi amacıyla TİKA’ya aktarılması sağlanmalıdır. Eşdeğer tutarın, milletvekillerinin maaşlarından kesilerek şehidimizin ailesine iletilmesi için daha önce de benzer örneklerde öncülük
    eden TBMM Başkanlığı girişimlerde bulunmalıdır.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , maaş , vekil , son dakika
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