Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Vekillere bakanlara küfür istifa getirdi

    Vekillere bakanlara küfür istifa getirdi

    AA
    09.01.2018 - 09:49 | Son Güncelleme:

    Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kurduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Partisi’nin (LREM) sözcüsü Rayan Nezzar, yıllar önce sosyal medyada paylaştığı mesajların ortaya çıkmasıyla gelen tepkiler sonrası istifa etti.

    GEÇEN perşembe günü parti yönetimi tarafından LREM’in sözcülüğüne getirilen Nezzar’ın 2013 yılında bir öğrenciyken yazdığı sosyal medya mesajları ortaya çıkmış ve tepki çekmişti.

    Fransa’da elitlerin ve devlet yöneticilerinin okulu olarak bilinen Ulusal İdarecilik Okulu (ENA) öğrencisi olduğu dönemde, zamanın milletvekili ve bakanlarına hakaret ve küfürlü mesajlar paylaşan 27 yaşındaki sözcünün derhal istifa etmesi gerektiği belirtilmişti.

    HALKIN TEPKİSİNDEN ÇEKİNDİLER
    “Öğrenci olduğum dönemlerde düşünmeden laflar ettim, tabii ki pişmanım ve özür diliyorum” ifadeleriyle mesajları gençlik dönemi kazaları olarak değerlendiren Nezzar’a parti içerisinden de destek gelmişti.
    Konunun basında geniş yer alması ve Cumhurbaşkanı Macron’un yakın zamanda “Sosyal medyada nefret ve hakaret paylaşımlarına yasal yaptırım getirileceğini” açıklaması nedeniyle halkın tepkisinden çekinen parti yönetiminin, Nezzar’ı istifa etmeye ikna ettiği belirtildi.

    Etiketler: Rayan Nezzar
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri