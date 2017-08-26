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    Vekil soruşturmaları tek merkezden

    ANKARA
    26 Ağustos 2017 - 00:30Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 00:31

    AK Parti hükümetinin son kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) milletvekilleriyle ilgili soruşturma ve davalarının Ankara’da tek merkezden yürütülmesi öngörüldü. Soruşturmalar için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, davalar için de Ankara’da bir ağır ceza mahkemesi görevlendirildi.

    Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerin sorusu üzerine düzenlemeyle ilgili “Bu takip açısından, takibin kolaylaştırılması ve herhangi bir yetki aşımı olmaması için yapılmış bir düzenlemedir” dedi. Yıldırım, muhalefetin, “Eski DGM’leri (Devlet Güvenlik Mahkemeleri) hatırlatacak şekilde özel mahkeme ihdas ediliyor” tepkisine de, “Böyle bir şey yok. CHP okumadan, anlamadan, dinlemeden, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayı adet haline getirmiş. Milletin kafasını karıştıracağına biraz açsın kitap okusunlar” karşılığını verdi.

    MİLLETVEKİLLERİ HAKKINDAKİ DÜZENLEME
    MADDE 146- 5271 sayılı kanunun 161’inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    (9) Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma veya kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir. Soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği vekili bizzat yapar. Başsavcı veya vekili, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısından soruşturmanın kısmen veya tamamen yapılmasını isteyebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı zorunlu olan delilleri toplar ve gerekmesi halinde alınacak kararlar bakımından bulunduğu yer sulh ceza hâkimliğinden talepte bulunur.

    Etiketler: KHK , TBMM , gazetehaberleri
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