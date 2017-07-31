Vekaletle kesim bedeli belli oldu

TÜRKİYE Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa Tutkun, İslam dininde yapılan ibadetlerin bir yandan kişiyi Allah’a yaklaştırırken diğer yandan pek çok güzelliği de bünyesinde barındırdığını söyledi. Kurban ibadetinin de çok sayıda hikmeti barındırdığını vurgulayan Tutkun, “Kurban ibadeti toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tuttuğu gibi bayram yapamayanları bayram sevincine ortak ederek sosyal adaletin gerçekleşmesine önemli derecede katkıda bulunmaktadır” dedi.

“Kurban, sadece akrabaları, komşuları ve dostları değil, yeryüzündeki bütün kardeşlerimizi birbirine yakınlaştırmaktadır” diyen Tutkun, şöyle dedi:

“Kurban ibadeti Afrika’dan Asya’ya, Uzak Doğu’dan Güney Amerika’ya, adını bile duymadığımız ülkelerde hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize uzattığımız bir yardım eline vesile olmaktadır. İslami usullere uygun olarak kestiğimiz kurbanları, ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra mülteci kamplarından, savaş ve afet bölgelerine, kıtlık ve kuraklıkla mücadele eden ülkelerden, bir Müslüman’ın selamına muhtaç kalan tecrit yerlerine 7 kıtada gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız” dedi.





130 ÜLKEDE, 530 BÖLGEDE

Geçen yıl yurt dışında 130 ülkenin 530 bölgesinde kurban kesimi yaptıklarını belirten Tutkun, “Yurt dışında kesilen kurbanlar öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu Afrika’dan Orta Asya’ya, Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Uzak Doğudan Latin Amerika’ya kadar uzanan gönül coğrafyamızdaki mazlum kardeşlerimize dağıtılmaktadır. Vekaletle Kurban Kesim Programını, Türkiye’de müftülükler, yurt dışında ise büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve ilgili ülkelerdeki dini idareler ve partner kuruluşlar ile iş birliği içerisinde düzenliyoruz” dedi.

ÇAĞRI MERKEZİNİ ARAYABİLİRSİNİZ

Vatandaşların 0312 416 90 00 numaralı çağrı merkezini arayarak kurban bağışı hakkında detaylı bilgi alabileceklerini belirten Tutkun, “Yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız da Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve ataşelikler ile bu ülkelerdeki dernek ve din görevlileri vasıtasıyla kurban bağışlarını yapabilirler” diye konuştu.