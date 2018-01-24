Vejetaryenlere özel besin değeri yüksek pratik lezzetler

Vejetaryen beslenme günümüzde çok yaygın. Vejetaryenler, etten alamadıkları maddeleri almak için beslenme programlarına başka besinleri ilave etmeli ve besin değeri yüksek alternatifleri tercih etmeliler. İşte size birkaç pratik lezzet…

Fırında Baharatlı Patates: Patates içeriğindeki nişasta sayesinde en doyurucu sebzelerden biridir. Hazırlanışı da bir o kadar pratik olan bu sebzeyi haşlama, kavurma gibi yöntemlerle pişirerek de tüketebilirsiniz. Fırında baharatlı patates yapmak için patatesleri elma dilim ya da yuvarlak olarak doğrayın. Doğradığınız patatesleri bir kaba alın ve içine çok az zeytinyağı ile biberiye, sarımsak tozu, kişniş, pul biber, fesleğen gibi dilediğiniz baharatları ekleyerek fırınlayın.





Sebzeli Güveç: Fırında sebzeli güveç yapmak için bir güvece küp küp doğradığınız havuç, kabak, patlıcan, patates, biber ve mantarları doldurun. Pişerken yanmaması için güvecin içine çok az miktarda su ve zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

Vejetaryen Krep: Bu tarif için 1 yumurta, 1 su bardağı un ve 1 su bardağı sütü çırpın ve harcı krep tavasına bir kepçe olacak şekilde döküp kreplerinizi hazırlayın. Hazırladığınız krepleri, içine domates, taze soğan, beyaz peynir ve yeşillik ekleyip dürüm yaparak tüketebilirsiniz.





Zeytinyağlı Dolma: Dolma, içinde herhangi bir et ürünü olmadan soğuk olarak da yenebilen zeytinyağlı yemeklerden biridir. Dolma için; pirinç, bulgur, salça, soğan, maydanoz ve baharatlarla hazırladığınız harcı dolmalık biber, kabak ya da domatesin içerisine koyarak lezzetli dolmalar pişirebilirsiniz.

Mercimek Salatası: Yeşil mercimekleri haşlayıp süzün. İçine; mısır, közlenmiş kırmızı biber, domates, kornişon turşu ve taze soğan ekleyerek servis edin.





Otlu Börek: Hem doyurucu hem de lezzetli bu börek için, kendiniz hamur açabilir veya pratik olarak yufka ya da milföy hamuru kullanabilirsiniz. Böreğinizin harcı için; ıspanak, pazı, ısırgan otu ya da benzer diğer otları kavurarak isteğe göre de peynir ekleyerek pişirebilirsiniz.

Vejetaryen Pizza: Herhangi bir et ürünü kullanmadan da çok lezzetli pizzalar hazırlayabilirsiniz. 3 peynirli pizza bunlardan biri. Beyaz peynir, mozzarella ve kaşar peynirini lavaşın üzerine yerleştirerek fırınlayın. Dilerseniz üzerine; çeri domates, biber ve mantar ilavesi yapabilirsiniz.





Akdeniz Makarnası: Haşladığınız makarnanın içine; mantar, çeri domates, beyaz peynir ve taze soğan ekleyerek lezzetli bir makarna hazırlayabilirsiniz.

Sebzeli Çorba: Bu çorba için, birer tane patates, kereviz, soğan, pancar ve havucu haşlayıp blender'dan geçirin. Üzerine istediğiniz kıvama göre su ve baharat ekleyin.

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