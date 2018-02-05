 Vejetaryen misafirlerinizi etkilemenizi sağlayacak 2 tarif

PESTO VE KEÇİ PEYNİRLİ PATATES FRİTTATA
Malzemeler
4 ince doğranmış orta boy patates, 1 ince doğranmış sarımsak, 8 hafif çırpılmış büyük yumurta, 1 çorba kaşığı zeytinyağı, 100 gram yumuşak dilimlenmiş keçi peyniri, 3 yemek kaşığı sosis, domates ve fesleğen.
Hazırlanışı
Patatesleri yumuşayana kadar tuzlu suda 5 dakika kadar haşlayın. Bu arada fırınınızı 220 derecede ısıtın. Sarımsak ve yumurtalarınızı baharatla birlikte karıştırın ve patatesleri bu karışıma boşaltın ve iyice karıştırın. Yağı yapışmaz tavada ısıtın ve yumurtalı patates karışımını içine koyun. 5 dakika boyunca düşük sıcaklıkta pişirdikten sonra fırında da bir 10-15 dakika daha pişirin. Keçi peynirini kenarlarına koyun ve üzerine pesto sos dökün. Dilerseniz yanlarına domates ve fesleğen koyup servis edebilirsiniz.
YABANİ MANTARLI TARTÖLET
Malzemeler
375 gram milföy hamuru, un, 25 gram tereyağı, 300 gram karışık temizlenmiş ve dilimlenmiş yabani mantarlar, 25 gram parmesan, ince doğranmış maydanoz, 1 diş ince doğranmış sarımsak, 1 çırpılmış yumurta.
Hazırlanışı
Unu bir tezgâha serpin ve üzerine milföy hamurlarını koyup yaklaşık 15 cm genişliğinde 4 daire kesin. Bunları buzdolabında bir fırın tepsisinde soğumaya bırakın. Fırını 200 derece sıcaklığa ayarlayın. Büyük bir tencereyi ısıttıktan sonra tereyağını içine atın ve eridiğinde mantarları 5 dakika boyunca kızartın. Daha sonra mantarları parmesan, maydanoz ve sarımsak ile karıştırın. Her tartın kenarına 1 cm’lik bir sınır çizin sonra mantarları merkez daireye kaşıkla serpiştirin. Çırpılmış yumurtayla kenarlarını fırçalayın ve altın rengini alana kadar 20 dakika boyunca fırında pişirin. Sıcak sıcak servis yapın.
VEJETARYEN MİSAFİRLERİNİZ BU ÇOK SAĞLIKLI SALATAYA DA BAYILACAK
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün