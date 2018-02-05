 Vejetaryen misafirlerinizi etkilemenizi sağlayacak 2 tarif

PESTO VE KEÇİ PEYNİRLİ PATATES FRİTTATA

Malzemeler

4 ince doğranmış orta boy patates, 1 ince doğranmış sarımsak, 8 hafif çırpılmış büyük yumurta, 1 çorba kaşığı zeytinyağı, 100 gram yumuşak dilimlenmiş keçi peyniri, 3 yemek kaşığı sosis, domates ve fesleğen.

Hazırlanışı

Patatesleri yumuşayana kadar tuzlu suda 5 dakika kadar haşlayın. Bu arada fırınınızı 220 derecede ısıtın. Sarımsak ve yumurtalarınızı baharatla birlikte karıştırın ve patatesleri bu karışıma boşaltın ve iyice karıştırın. Yağı yapışmaz tavada ısıtın ve yumurtalı patates karışımını içine koyun. 5 dakika boyunca düşük sıcaklıkta pişirdikten sonra fırında da bir 10-15 dakika daha pişirin. Keçi peynirini kenarlarına koyun ve üzerine pesto sos dökün. Dilerseniz yanlarına domates ve fesleğen koyup servis edebilirsiniz.

YABANİ MANTARLI TARTÖLET

Malzemeler

375 gram milföy hamuru, un, 25 gram tereyağı, 300 gram karışık temizlenmiş ve dilimlenmiş yabani mantarlar, 25 gram parmesan, ince doğranmış maydanoz, 1 diş ince doğranmış sarımsak, 1 çırpılmış yumurta.

Hazırlanışı

Unu bir tezgâha serpin ve üzerine milföy hamurlarını koyup yaklaşık 15 cm genişliğinde 4 daire kesin. Bunları buzdolabında bir fırın tepsisinde soğumaya bırakın. Fırını 200 derece sıcaklığa ayarlayın. Büyük bir tencereyi ısıttıktan sonra tereyağını içine atın ve eridiğinde mantarları 5 dakika boyunca kızartın. Daha sonra mantarları parmesan, maydanoz ve sarımsak ile karıştırın. Her tartın kenarına 1 cm’lik bir sınır çizin sonra mantarları merkez daireye kaşıkla serpiştirin. Çırpılmış yumurtayla kenarlarını fırçalayın ve altın rengini alana kadar 20 dakika boyunca fırında pişirin. Sıcak sıcak servis yapın.

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