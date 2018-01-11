Vejetaryen davetler için şık bir tarif

FIRINDA HAVUÇLU, MANTARLI BUĞDAY
Malzemeler
150 gram aşurelik buğday, 1 küp sebze bulyon, 330 gram soyulmuş ve doğranmış havuç, 2 çorba kaşığı yer fıstığı tohumu (veya keten tohumu), 2 çorba kaşığı tereyağı, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 yarıya bölünmüş ve dilimlenmiş soğan, 3 diş ezilmiş sarımsak, 400 gram temizlenmiş ve dilimlenmiş mantar, biberiye, 3 adet kıyılmış adaçayı yaprağı, 100 gram kavrulmuş ağartılmış fındık, 50 gram rendelenmiş sert peynir, 1 küçük demet ince kıyılmış maydanoz, biraz rendelenmiş hindistancevizi, 3 çorba kaşığı kabak çekirdeği, 1 avuç içi kadar deniz tuzu ve karabiber.
Hazırlanışı
İnci arpanızı talimatlara göre sebze bulyonla birlikte pişirin. 4 çorba kaşığı sebze bulyonla yapıp daha sonra süzebilirsiniz. Geniş bir tencerede tuzlu suyu kaynatın ve içine havuçları atıp iyice yumuşamasını bekleyin. Daha sonra suyunu süzün ve birkaç dakika kurutun. Üzerine keten tohumu da ekleyip iyice karıştırın.
Geniş bir tavaya soğan ve sarımsağı koyup yumuşayana ve altın rengi olana kadar çevirin. Üzerine mantarları, biberiye ve adaçayını ekleyin. Mantarlarda altın rengini alsın ve suyunu salsın. Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve bir kâseye alıp soğumaya bırakın.
22-24 santimlik bir yuvarlak fırın tepsisini yağlayın ve eğer yapışmaz bir tepsi değilse üzerine pişirme kâğıdı koyun. Hazırladığınız arpayı ve diğer karışımı da dökün. Üzerine sert peyniri, havuçları, hindistancevizini, tuzu ve karabiberi de ekleyip iyice karıştırın. Tüm malzemenin iyice karıştığından emin olun ve bir kaşıkla malzemenin üzerine hafifçe bastırıp fırına koymadan önce 24 saat buzdolabında bekletin.
24 saatin sonunda buzdolabından çıkarın ve 200 derecelik fırının içine atmadan önce üzerini folyo ile kaplayın. 45 dakika boyunca pişirin. Piştikten sonra ters çevirin ve servis tabağına bu şekilde yerleştirin. Dikkatlice çıkardıktan sonra üzerine cipsler ve kabak çekirdeği serpebilirsiniz.
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