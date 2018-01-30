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    Vegan ne demek? Vejetaryen ile arasındaki fark ne?

    Hürriyet Haber
    30.01.2018 - 13:17 | Son Güncelleme:

    Bir beslenme biçimini ifade eden ‘vegan’ kelimesinin anlamı merak ediliyor. Tanımı ilk kez 1940’lı yıllarda bir makalede kullanılan veganlık ile ilgili en sık rastlanılan yanılgı vejetaryen ile karıştırılması. Peki vegan ne demek, vejetaryen ile arasındaki fark ne?

    Vegan, “vejetaryen beslenme”nin bir türüdür, daha sıkı ve katı kuralları olanıdır. Veganlık, en basit tanımıyla, hayvan kullanımını ve hayvansal herhangi bir ürünü tüketmeyi reddetmektir. Veganlar, hayvanlardan türetilen, dolayısıyla üretilmesi için hayvanların kullanıldığı yiyecek ürünlerini tüketmediği gibi, yapımında deri, kürk, kemik, jelatin, yün (koyun yünü, kaşmir, angora), ipek gibi hayvansal maddelerin kullanıldığı yiyecek dışı maddeleri de kullanmayı tercih etmez. Hayvanlar üzerinde test edilen ve lanolin, propolis gibi hayvansal ürünler içeren kozmetik ve ev temizliği ürünleri de bunlara dahildir. Bunlara ek olarak veganlar, hayvanların kullanıldığı eğlence biçimlerine (sirk, boğa güreşi, hayvanat bahçesi, at yarışı vs.) katılmaz.

    Veganlığın yaygınlaşması sonucu büyük metropollerde artık sadece vegan yemekler sunan restoranlar bulunabilmekte, mönülerinde bazı yemeklerin vegan olduğunu belirten restoranların sayısı artmakta, vegan süpermarketler açılmaktadır. Vegan kişiler, hayvan kullanımı yoluyla elde edilen gıdaları, giyecekleri ve diğer tüm yan ürünleri kullanmayı reddetmektedir.

    Vejetaryen, temelde et yememe ilkesine dayanır; Veganlık, genel algı itibarıyla vejetaryenin çok daha katı ve gelişmiş versiyonudur. Veganlar, endüstrisine tamamen karşıdır.

     

    Etiketler: vegan ne demek , vejeteryan , son dakika
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