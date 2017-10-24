Vefat eden kişinin kredi borcuna ne olur?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda vefat durumunda kredi ve kredi kartı borcuna ne olacağı detayları ile anlatılıyor.

HAYAT SİGORTASI

Kredilerde hayat sigortası uygulamasını kredi çekmiş olanlar bilirler. Çoğu kimseye gereksiz gelen bu uygulama aslında tam da konumuza başlık olan sorunun cevabı. Kredi çektiğinizde hayat sigortası yapılmasının sebebi hayati riske karşılık bankanın önlem almak istemesindendir. Bankaların kendini güvence altına almak istemesinden dolayı özellikle konut kredisi gibi yüksek tutarlı kredi ürünlerinde hayat sigortası talep edilir.

Hayat sigortası, bankanın güvencesi olmasının yanı sıra aslında yakınlarınız için de bir güvencedir. Kredi borcunuzu öderken vefat etmeniz durumunda, hayat sigortası yaptırmışsanız kalan borcunuz mirasçılarınıza devrolmadan hayat sigortanız tarafından ödenir. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var ki o da poliçenizin kapsamı. Hayat sigortası poliçeniz sadece kaza sonucu ölümü kapsıyorsa sağlık sorunları neticesinde yaşanan bir ölüm poliçe kapsamında değerlendirilmez ve sigorta şirketi borcu ödemez. Bu nedenle kredi alırken hayat sigortası yaptırıyorsanız poliçeyi detaylı olarak incelemenizi tavsiye ederiz.

KREDİ ALIRKEN HAYAT SİGORTASI YAPTIRMAK ZORUNLU MU?

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 5. maddesi gereğince herhangi bir mal ya da hizmetin satın alınmasında aksine bir teamül, ticari örf ya da adet yoksa satıcı, o mal ya da hizmetin satışını başka bir mal ya da hizmetin satın alınmasına bağlı kılamaz. Kredilerde hayat sigortası ile ilgili bu maddeden çıkan sonuç, kredi alırken hayat sigortası yaptırmanın zorunlu olmadığı. Kredi alırken hayat sigortası yaptırmak zorunlu olmadığı gibi yaptırmak isterseniz de krediyi aldığınız bankadan sigorta yaptırmanızı gerektiren bir zorunluluk da yok. Dilerseniz kredinize istinaden başka bir kuruluştan sigorta yaptırabilirsiniz.

Kredi başvurusunda hayat sigortası yaptırmak her ne kadar zorunlu değilse de olası ölüm durumuna karşı yakınlarınıza kredi borcu bırakmamak için küçük tutarlar ödeyerek hayat sigortası yaptırmanızda fayda var.

HAYAT SİGORTASI YOKSA NE OLUR?

Kredi alırken hayat sigortası yaptırılmadı ise ve borçluluk sürecinde vefat gerçekleştiyse borç, kişinin mirasçılarına kalır. Banka borcun ödenmesini kişinin mirasçılarından talep eder. Mirasçıların mirası reddetme hakkı vardır fakat mirasın bir kısmını reddetmek diye bir durum söz konusu değildir. Ya varlıkla birlikte borcu da kabul edersiniz ya da varlıkla birlikte borcu da reddedersiniz. Reddi miras durumunda borçlunun mal varlığı araştırılır ve borç haciz yoluyla tahsil edilmeye çalışılır. Mirasçılar borcu redderse ve borçlunun kefili varsa banka borcun ödenmesini kefilden ister. Kefil yoksa verilmiş olan kredi banka için artık batık kredidir yani banka borcu tahsil edemez.