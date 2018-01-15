Vedat Åžahin'in oÄŸlu Birbey Åžahin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

NiÅŸantaÅŸÄ±'nda 24 AralÄ±k 2014'te uzun namlulu silahlarla aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 'Åžahinler' olarak bilinen organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden Vedat Åžahin'in oÄŸlu Birbey Åžahin doÄŸum gÃ¼nÃ¼ partisinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â



BeÅŸiktaÅŸ Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Samsun Bafra'da hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bir soruÅŸturma kapsamÄ±nda ifade vermediÄŸi iÃ§in hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± bulunan Birbey Åžahin'in 13 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ BeÅŸiktaÅŸ'ta bulunan bir otelin teras katÄ±nda kendisi iÃ§in doÄŸum gÃ¼nÃ¼ partisi verdiÄŸini belirledi.



Polis ekipleri otele dÃ¼zenlediÄŸi operasyonla yaklaÅŸÄ±k 30 kiÅŸinin bulunduÄŸu partiden Birbey Åžahin'i yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. BeÅŸiktaÅŸ Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ndeki iÅŸlemleri tamamlanan Åžahin, pazar gÃ¼nÃ¼ sevk edildiÄŸi Ã‡aÄŸlayan'da bulunan Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'nda Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan ifadesi alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.