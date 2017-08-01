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    Veda etti

    ANKARA
    01 Ağustos 2017 - 22:44Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 22:45

    TSK’yı 2020’li yıllara taşıyacak komuta kademesinin şekillenmesinde önemli rol oynayacak olan yaz dönemi YAŞ’ı bugün yapılacak. Orgeneral Yaşar Güler’in Jandarma Genel Komutanlığı’ndan a

    DİYANET İşleri Başkanlığı görevinden emekliye ayrılan Prof. Dr. Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda başkanlık personeline veda etti. Görmez, veda konuşmasında şunları söyledi: “Yedi yıldır yürüttüğüm Diyanet İşleri Başkanlığı görevini gönül huzuruyla bırakmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Başta FETÖ ve DEAŞ olmak üzere İslam dünyasında ortaya çıkan ancak İslam ile bir ilgisi asla bulunmayan zehirli zararlı akımlara karşı durduğumuz gibi dünya barışını tehdit eden İslamofobi belasına karşı da samimiyetle mücadele ettik. Diyanet teşkilatı bir daha sapkın hiçbir dini yapı konusunda, 40 yıl gecikmiş olmanın mahcubiyetini yaşamamalıdır.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , Mehmet Görmez , diyanet
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