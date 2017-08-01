DİYANET İşleri Başkanlığı görevinden emekliye ayrılan Prof. Dr. Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda başkanlık personeline veda etti. Görmez, veda konuşmasında şunları söyledi: “Yedi yıldır yürüttüğüm Diyanet İşleri Başkanlığı görevini gönül huzuruyla bırakmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Başta FETÖ ve DEAŞ olmak üzere İslam dünyasında ortaya çıkan ancak İslam ile bir ilgisi asla bulunmayan zehirli zararlı akımlara karşı durduğumuz gibi dünya barışını tehdit eden İslamofobi belasına karşı da samimiyetle mücadele ettik. Diyanet teşkilatı bir daha sapkın hiçbir dini yapı konusunda, 40 yıl gecikmiş olmanın mahcubiyetini yaşamamalıdır.”