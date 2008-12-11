Şerife Çaldenk yazıyor

Maçın en kritik anı Uğur Boral'ın çıkması ve İlhan Parlak'ın girmesiydi.

Siz şampiyonlar Ligi'nde oynadığınız, sizi UEFA'da devam ettirecek belki de çok zor bir ihtimal dahi olsa kendi sahanızda oynanacak finale götürecek, daha açık bir ifadeyle ölüm kalım meselesi olan bir maçta kurtarıcı olarak Türkiye Ligi’nde bile forma giymemiş İlhan Parlak'tan medet umuyorsanız vay sizin halinize...

Dün akşam Fenerbahçe'nin başına gelenler ne bir tesadüf ne de şanssızlıktı; tamamen ben geliyorum diyen bir sondu ve de oldu.

Önce şampiyonlar Liginden şimdi de UEFA'dan olan Fener bakalım ligde yoluna nasıl devam edecek.

Bekleyip göreceğiz.



Dün akşam oynanan maçın sonucu aslında beklentiler dahilinde idi… Deplasmandasınız, rakibinizin şehri eksili derecelerde, siz kendi evinizde berabere kalmışsınız bu takımla ve onların evine gidip bir de yenmeyi mi düşünüyorsunuz. Ben güler geçerim böyle bir şeye.

Eğer Fenerbahçe bu maçı Şampiyonlar Ligi’ni ya da UEFA'yı kafasına koymuş ve futbolcularını bu hedefe odaklayabilmiş olsaydı zaten kendi evinde oynanan maçları kazanır ve de işini şansa bırakmazdı.

Geçen sene mucizevi atılan goller işte her zaman başına gelmiyor bir takımın.

Başınızda da Fatih Terim yok ki; okusun üflesin sizi galip getirsin.



Demek ki; geçen seneki çeyrek final bütün futbolculara yetmiş olacak ki; bu sene bu kadar isteksiz ve sanki geçen sene çeyrek final değil de final oynamış ve kupayı kaldırmış bir takım havası sergiliyorlar.

Geçen sene herkesin gıpta ile baktığı arkadaşlık havası; oyun disiplini; yenilse dahi keyif veren oyun stili bu sene tamamen dağılmış Fenerbahçe'de ve birkaç futbolcu da gitmeden kesinlikle düzelmeyecek.



Sezon başında tonlarca bütçe ayrılarak getirilen hiçbir futbolcu takıma yarar sağlamadı.

Emre; geldiğinde beri geçen hafta lig maçında attığı gol dışında pek ortalarda görünmedi.

Guiza; tam bir soru işareti; İspanya Ligi’nde ve milli takımda nasıl gol attığını kimse anlayamıyor.

Joısıco tam bir fiyasko oldu.

Bu bahsedilen futbolcuların hepsi teker teker çok kıymetli, yetenekli, paha biçilmez olabilirler ama bir araya geldiklerinde bir bütünlükleri maalesef yok.

Kumaşlar tutmadı ve bu sene takımın büyüsü tamamen bozuldu.

Geçmiş geçmişte kaldı diyerek klasikleşmiş belki ama söylenmesi gereken "önümüzdeki maçlara bakmak" olacaktır.



Fenerbahçe belki taraftarlarına ve Türk halkına bir bayram hediyesi verir ve dünkü maçı alır diye umutlanmıştık ama olmadı. Artık kısmet lig şampiyonluğuna.



Herkese iyi bayramlar.