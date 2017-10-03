Ve yakalandı!

Olay, dün akşam saatlerinde Zeytinli Mahallesi’nde meydana geldi. Hakkın Meriç 8 yaşındaki oğlu ile yolda yürürken karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Özgür ile tartışmaya başladı.



Tartışma sırasında Özgür Meriç, yanındaki bıçakla oğlunun ve çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında 3 çocuk annesi eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne götürdü.



Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Hakkın Meriç, hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakım ünitesine alındı.

Olay sonrası kaçan Özgür Meriç'in yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Cinayet büro Amirliği ekipleri, şahsın kalacak yeri olmadığını belirleyerek tüm otel ve pansiyonlarda çalışma başlattı. Alınan listelerde zanlının adına rastlanılmaması üzerine ekipler bu kez park, açık alan ve virane binaların bulunduğu bölgelerde arama yaptı.

Ekipler yaklaşık 20 saat süren arama çalışmalarında bugün öğleden sonra saat 15.00 sıralarında 29 Ekim Mahallesi'nde bulunan parkta Özgür M.'yi uyurken buldu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VAR!



Gözaltına alınan Özgür Meriç'in sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan saldırganın karısını çocukları göstermediği için bıçakladığını söylediği öğrenildi.