Ve vuvuzela kaybetti!

Marcelo Salas ve Ivan Zamorano...

Bir dönem iki yıldız bir çok futbol severi Şili'ye aşık etmişti...

Zamorano'nun La Liga kariyerinin muhteşemliği, Real Madrid formasıyla El Clasico'da ağlara yolladığı 3 gol bir şekilde halen zihinlerdedir...

Aynı şekilde Fransa 98 Dünya Kupasında 3 beraberlik alarak gruptan çıkmayı başaran Şili'de, şahane maçlar çıkartan Salas, ağlara yolladığı 4 golle akıllara kazınmıştı...

Halen de ikili milli futbol tarihlerinin en fazla gol atan iki oyuncusu konumunda...

Şu günlerde Şili'ye olan (varsa) sempati ve sevgi Bielsa ve Humberto Suazo'dan gelmekte...

Humberto Suazo için Ali Ece'nin "gol sanatçısı" yorumu oldukça yerinde...

Sakatlığından dolayı ilk maçta forma giymemesi futbol severleri bir nebze üzdü...

Sonraki maçlarda sergileyeceği performans O'nu Salas veya Zamorano kadar olmasa bile ciddi Şili'li efsaneler arasına sokacaktır...

Maça dönersek, itiraf etmeliyim ki şuana kadar izlediğim en keyifli maçtı...

Temposuna yetişmeyi bıraktım, Şili'li oyuncuların oyun içindeki rotasyonlarına bile yetişemedim...

Bielsa pozisyon kavramının tabusuna takılmıyor...

Tek takıldığı hücum...

Dünya futbolunda hücum futbolunu benimsiyorum diyen biri varsa Bielsa'nın ellerinden öpülüp icazet alması lazım...

Oyun içindeki rotasyon zenginliği hücuma olan katkınında pozitif olmasını sağlıyor...

Kaleci de dahil neredeyse onbir oyuncunun zihnine hücum empoze edilmiş...

Atak esnasında normal şartlarda sağ ve sol bek pozisyonunda yer alan Isla ve Vidal gole en yakın oyuncu konumuna rahatlıkla gelebiliyor...

Rotasyon diyorum fakat yardımlaşma sanırım daha da doğru bir ifade olacak...

Doğal olarak sahada istekli ve kazanmaya dönük futbol olduğu için Vuvuzela sesini unuttuk...

Diğer taraftan Şili için Honduras maçı en kolayıydı...

Aman ha(!) yanlış anlaşılmasın Honduras için kesinlikle kolay rakip demiyorum...

Bahsettiğim, ortaya çıkan tablo Şili'nin işini oldukça zorlaştırdı...

İsviçre'nin İspanya galibiyeti dengeleri alt-üst etti...

Kişisel fikrim sonuçlar H Grubunu gerçek "ölüm grubu" durumuna getirdi...

Bielsa'nın öğrencilerinin üst tura çıkması için (Honduras sürprizi olmadığı takdirde) İspanya ve İsviçre'den mutlak suretle puan alması şart gibi görünüyor...