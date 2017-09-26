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    Hürriyet >Dünya>Ve ünlü CEO açıkladı: Türkiye’ye dönüyorlar

    Ve ünlü CEO açıkladı: Türkiye’ye dönüyorlar

    Hürriyet Haber
    26.09.2017 - 20:03 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 21:00

    Ünlü seyahat acentesi Thomas Cook'un CEO'su Peter Fankhauser, Türkiye ve Mısır'ın İngiliz turistler için yeniden cazip ülkeler olmaya başladığını söyledi.

    BBC Radio 4'da yayınlanan ‘Today’ programında konuşan İsviçreli işadamı, "İki destinasyon da harika otelleri, harika kumsalları ve güzel insanlarıyla muhteşem ülkeler" dedi.

    Her iki ülke de son yıllarda kanlı terör saldırılarına hedef olmuş; turistler güvenlik endişesiyle tatil için farklı ülkelere yönelmeye başlamıştı.

    İspanya'da tatil fiyatlarının ortalama yüzde 7 yükseldiğini aktaran Fankhauser, "İnsanlar geri dönmek istiyor. Biz güvenlik şirketi değiliz. Dışişleri Bakanlığı Mısır ve Türkiye'ye uçabileceğimiz yolunda tavsiye verdiği sürece, müşterilerimize harika bir ürün sunuyoruz" şeklinde konuştu.

    İspanya'da otelcilerinin artan talepten istifade ettiklerini ve tüm talebi karşılayacak yeterli yatak kapasitesine sahip olunmadığı için de fiyatların arttığını anlatan Fankhauser, 2018 yazı için İspanya'daki fiyatlarda yüzde 5 ila 10 arasında bir artış beklediklerini ifade etti.

    Etiketler: Turizm , Thomas Cook Group , gazetehaberleri
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