Ve Trabzonspor

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Hırsı, sürati, oyunu, futbolu yoktu.Neredeyse Antalya’nın paf takımınla oynuyordu.Ama O yoktu!Artık lig başlayacak, ben hazırım demesi gerekiyor.Bu maçta çok gol bulması gerekiyor.Hem de gol yemeden.Ama yoktu.İki hafta sonra Fenerbahçe maçına çıkacak bu takım.Tamam, çok genç bir kadro, yeni bir oluşum, süper lig tecrübesi olmayan oyuncular var amaDaha çok koşan, daha çok top hâkimiyeti olan, daha çok pas yapan, daha çok gol atan, daha hırslı olan, daha çok kazanmaya istekli olan bir takım olmalı idi dün akşam.Ama olmadı.Alt yapıdan gelen gençler çok iyi. Daha da iyi olacaklar.Fakat dün akşam sanki bir tutukluk vardı onlarda da.Şöyle bir topu alıp, rakipten sıyrılıp, 20 metre topla depar atıp, çok güzel bir pasla sonlandıracak futbolcu aradım, ama yoktu.Oyun da yoktu. Bir sağ, sol kanat varyasyonu, içeriye kat etmeler, duvar paslarıyla şuta gitmeler yoktu. Ben göremedim.Bir profesyonel futbolcu bir maçta bir kez ofsayt’a düşebilir, bu beş kez olmaz.Burada bir problem var demek ki. Hemen konuşulması gerekiyor.Evet, oyun kurmakta bir sıkıntı var. Yani yerinde bir eksiklik görmüş ve arayışlarını sürdürüyor Ersun Yanal. Çok doğru.Fakat Yusuf’un transferi iyi ki olmamış.Yani bir kayıp değil.Zaten Bursaspor’da da bir vardı, bir yoktu Yusuf.Devamlı bir oyuncu olmadı şimdiye kadar.İnanıyorum ki bu mevkie bir değil üç futbolcu yetiştirir alt yapı.Fakat gördüğüm kadarıyla bu genç futbolcuların atletizm antrenmanları eksik.Bunlar delikanlılar.Yüz metreyi 12 saniyenin altında koşmaları gerekiyor.Çok hızlı, çok çevik olmaları gerekiyor.Patlayıcı kuvvetlerinin çok yüksek olması gerekiyor.Sürati bu yaşlara kadar geliştiremezseler işleri çok zor olur ileriki yaşlarda.Güvenim sonsuz alt yapı antrenörlerine.Her A takım antrenörünün alt yapıdaki oyuncuları izlemesi, özel maçlarda onları takıma kanalize etmesi çok büyük önem taşıyor Türk sporu için.