Ve Süper Kupa'daki olaylara soruşturma...

Dün Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Atiker Konyaspor Turkcell Süper Kupa maçında ve sonrasında yaşanan olaylar üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.



Seyircilerin sahaya indiği ve yaralanmaların olduğu olaylara ilişkin soruşturma kapsamında incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Soruşturma "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" çerçevesindeki suçlar ile "kamu malına zarar verme" "kamu görevlisine direnme" gibi suçlar kapsamında yürütülüyor.



Soruşturma kapsamında yaralanmalar, araçların taşlanması, sahaya patlayıcı ve yabancı cisim atılması, sahanın fiili işgali gibi 6222 sayılı kanunun ağır ihlalini içeren konuların incelendiği belirtildi.

Passolig uygulanmadığı için taraftar gruplarının kontrollü sahaya alınmamasının ve yerel yetkililerle koordinasyon eksikliğinin dikkati çektiği belirtilirken, maç öncesi kimi koltuklara bayrak-forma gibi eşyaların büyük kolilerle taşındığı, içeriye sokulan malzemelerin kontrolünün de önem taşıdığı vurgulandı.



Özellikle ateşli taraftar gruplarının yer aldığı maç görüntülerinin titizlikle incelendiği, Konya ve İstanbul başta olmak üzere bu taraftar kitlelerinin geldiği emniyet birimleriyle de irtibata geçilerek tespitlerin yapılacağı ifade edildi.



Daha önce de benzer olayların maçlarda yaşandığına işaret eden yetkililer, bu olaylara neden olanların sıkı takip edilerek, söz konusu kanun kapsamında ağır cezalandırılması gerektiğini kaydetti.



- Beşiktaş Kulübünden başvuru

Bu arada Beşiktaş Kulübünün de Atiker Konyaspor Kulübü ve olaylara karışan Atiker Konyaspor taraftarları ile "denetim görevini yerine getirmeyen" kamu görevlileri hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi gönderdiği öğrenildi.



