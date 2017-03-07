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Ve şampiyon Astralis!

IEM Katowice 2017’de CS:GO şampiyonu Astralis oldu.

Hürriyet Haber
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Turnuva boyunca muhteşem bir performans ortaya koyan Astralis finalde Faze Clan ile karşılaştı. Rakibini 3-1 yenen Danimarka ekibi şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

İlk haritayı 16-9 yenilgiyle kapatan Astralis, ikinci karşılaşmada avantajını iyi kullanarak 16-12 ile durumu eşitledi. Üçüncü karşılaşmadan da 16-12 galip ayrılan Astralis, nefes kesen son seti de 16-13 kazanarak Katowice’de şampiyonluğunu ilan etti.

Danimarka ekibi bu şampiyonlukla birlikte 104 bin dolarlık birincilik ödülünün de sahibi oldu.

 

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