Ve şampiyon Astralis!

Turnuva boyunca muhteşem bir performans ortaya koyan Astralis finalde Faze Clan ile karşılaştı. Rakibini 3-1 yenen Danimarka ekibi şampiyonluk kupasının sahibi oldu.
İlk haritayı 16-9 yenilgiyle kapatan Astralis, ikinci karşılaşmada avantajını iyi kullanarak 16-12 ile durumu eşitledi. Üçüncü karşılaşmadan da 16-12 galip ayrılan Astralis, nefes kesen son seti de 16-13 kazanarak Katowice’de şampiyonluğunu ilan etti.
Danimarka ekibi bu şampiyonlukla birlikte 104 bin dolarlık birincilik ödülünün de sahibi oldu.