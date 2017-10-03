Ve Katalanlar meydanlara indi

Sendikaların grev çağrısı nedeniyle toplu taşıma hizmeti oldukça kısıtlıydı. Yaklaşık 300 bin kişinin meydanlara indiği Barcelona’da limanın durma noktasına geldiği belirtildi. Ünlü Sagrada Familia kilisesi dâhil turistik mekânların büyük kısmı, küçük işletmeler, okullar ve üniversiteler kapalıydı. Hastaneler ise ya kapalı ya da minimum seviyede hizmet sağladı. Greve Katalan futbol takımı Barcelona da katıldı. Barcelona, profesyonel ve genç takımların antrenmana çıkmadı. Kulüp binası da kapalı kaldı. İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido ise gelişmelerle ilgili olarak Katalan özerk hükümetini suçlayarak, “Halkı nasıl uçuruma ittiklerini, sokaklarda isyana teşvik ettiklerini görüyoruz” dedi. Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont, “bağımsızlık ilanı hakkı” kazandıklarını belirtirken, uluslararası topluma arabuluculuk çağrısı yapmıştı. Ancak Madrid yönetimi Katalonya’daki referandumu tanımıyor.