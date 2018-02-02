Ve karşınızda yeni A Serisi…

Tam 3 yıldır, dijital ortamda testlerine başlanmış, ardından gerçek parçalarının testleri ayrı ayrı yapılmış ve tüm parçaların birleştirilerek geçtiğimiz 20 aydır sistem kontrolleri yapılarak prototipler, tüm dünyada farklı yollarda deneme sürüşlerine çıkarılmış… Bu prototiplerin değişik alt ve üst yapı kontrolleri de bitirildikten sonra nihayet deneme üretimine geçilmiş… Yönetime karşı mühendislerin “tamam” demelerinden sonra lansman zamanı beklenmiş…

YENİ A’NIN ARTILARI

Yeni A’nın en önemli kozlarından biri, kabin içi bilgi ve iletişim sisteminde Mercedes’in yepyeni yazılımı MBUX’e geçiliyor olması olacak… Yani aracın kendisinden araç içindekilerin dünya ile iletişimine, istenilen yere ön bulmadan, bulunulan yerin yakınlarındaki ilgi çekici noktalara, park yerleri, alternatif yollar vesaire, adeta süper bilgili bir co-pilot’un eşlik etmesini, üstelik “Hey, Mercedes” diye seslenerek kullanmaya başlanacak… Yani cep telefonlarındaki Siri ve Alexa gibi sesli yardımcı sistem kullanımı, MBUX ile bilgi ve eletro-mekanik kontrollere kadar genişletiliyor…

Ekonomik sürüş için silindir kapatma özelliğine sahip 1.4 litrelik benzinli motorun yanında motora bağlıo SCR katalitik sistemle donanmış yeni bir 1.5 litrelik dizel motor da yeni A’nın yeni özellikleri arasında… Bu dizelin AdBlue enjeksiyonu ve 23.8 litrelik AdBlue tankı da, yeni Mercedes A’larının Euro 6d gibi en ağır çevreci kriterlere uyum sağlayabileceğine işaret ediyor…

Yeni A’nın minimum tüketim iddiası 4.1lt/100km’ye kadar indirilirken, emisyonunun 48gr/km ve elektrikli versiyonunda tüketimin 11.0kWh/100km olacağı fabrika verilerinde görünüyor…

1993’te Vision A 93 ismiyle konseptini gördüğümüz ve 4 yıl sonra Mart 1997’de ancak lanse edilen ilk A-Sınıfı’nın sandviç gövde yapısının sebebi, o dönemdeki ilk önden çekerli küçük Mercedes olacak olan W168 kodlu o A’nın bir elektrikli versiyonunun olacak olmasıydı… Sonradan iptal edilen bu projeyle şekillenen yumurta gövde, sonraki nesillerde bildiğiniz C-segmenti hatchbacklere dönüşmüştü… İlk A’nın yapılan ilk testlerinde yüksek yapısı nedeniyle takla atma riskine karşı, 20 yıl öncesinde lüks otomobillerde bile opsiyonda sunulan ESP, bu küçük Mercedes’te standart olarak sunulmuş ve sektörde adeta bir devrim yaşanarak hayati güvenlik sistemlerinin otomobillere standart donanımda konulmasını başlatmıştı… 2004 yılında 169 kasa koduna kavuşurken, 2012’de de W176 gövde tipine cevrilen A-Sınıfı, sahip olduğu platformdan CLA ve GLA gibi iki ünlü Mercedes versiyonu da çıkarılmasını başarmıştı...

SESLE KUMANDA

Şimdi W177 kasa koduyla son şeklini ve 4. neslini ortaya çıkaran A’nın konuşarak da kumanda edilen MBUX sisteminin ayrıntılarındaki; doğal ses tanıma, aksanlı konuşmayı anlama, doğal ve değişken ses çıkarma, grafik ve akustik tepki verme, “cloud” verilerine kolay ulaşım ve bireysel datanın kolay kullanımı, Avrupa geneli yön ve yer bulma, hava durumu ve boş park yerleri gibi anlık bilgilendirme ve sistemin kendini sürekli güncellemesi yer alıyor… MBUX’in kullanıcısının konuşmasını, adeta bir küçük çocuğun dil öğrenmesi gibi doğal bir “his” ile gerçekleşeceğinden bahsediliyor… O sebeple, araç kullanırken bu iletişim sistemlerine konuşarak müdahale etmenin en güvenli yol olduğu da söyleniyor… Tüm işlemelerin yapılabilmesi için sesle kumandada en iyi şekilde söylenenin anlaşılmasına yönelik bir geniş kapasite yaratılmak istenmiş. KUllanıcının sesinin araç ve yol gürültülerinden filtrelenmesi de, düşük bağlantı hızları da ve bu özelliğin Ar-Ge maliyeti, ciddi uğraşı gerektirmiş… Böylece sürücünün dikkati dağılmayacak ve sürüş güvenli korunacakmış… Ve tüm bunların mümkün olabilmesi için aşırı sayıda yani normal adetlerin çok üstünde modelleme gerçekleştirilmiş…

Kabin içindeki enlemesine direksiyonun arkasından orta konsolun üstünü kapatacak kadar uzanan uzunlamasına HD ekran ise, tüm bu komutların göz ucuyla kontrol edilmesini ve araç ile yön bilgilerinin sürücüye en kısa bakışla anlaşılır şekilde gösteren grafiklerle doldurulmuş… Bu ekranın arkasındaki aşağı doğru alçalan göğüs hattı da, kabin içini olabilecek en geniş ve ferah şekilde hissettirmek için düşünülmüş.

LANSMANDAN NOTLAR

Sürücü destek sistemlerine arkadan ve yandan gelen bisikletleri de görebilme de eklenerek, Mercedes klasiği asistan teknolojilerinin seviyesi, nerdeyse E-Klasse seviyesine çıkarılmış…