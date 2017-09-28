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    Hürriyet >Gündem>Ve fotoğraftaki CHP'li vekil konuştu: Dünya mı yıkıldı?

    Ve fotoğraftaki CHP'li vekil konuştu: Dünya mı yıkıldı?

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 12:23 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 12:23

    Cezaevinden çıkan gazeteci Kadri Gürsel'in eşiyle öpüştüğü sırada çekilen fotoğrafta kadraja girmesiyle sosyal medyada günlerce konuşulan CHP'li milletvekili Mahmut Tanal, o geceyi anlattı.

    Hakkında tahliye kararı verilen Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Kadri Gürsel’in eşi Nazire Kalkan Gürsel’le öpüştüğü sırada çekilen fotoğrafı haftanın en çok konuşulan konulardan biri oldu.

    Gürsel çiftinin öpüştüğü sırada kadraja girmesi nedeniyle sosyal medyada gündem olan ve Kadri Gürsel’in çöp poşetindeki eşyalarını minibüse taşımasıyla dikkat çeken CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal o geceyi anlattı.

    Tanal'ın açıklamaları şöyle:

    “Silivri Cezaevi kapısının önünde gece 01.30’da benim dışımda 10-15 kişi vardı. Bugüne kadar gidişlerimden bildiğim için cezaevi çıkışında insanlar birbirlerine sarılıyorlar, öpüyorlar. Önce eşi gelsin arkadaşlar dedim, çünkü kimseyi sokmuyorlar o alana. Dikkat ettiyseniz, minibüsten gidip alan ve ilk sarılan benim. Eşini aldım, onlar da merhabalaşırken, sarılırken aniden gelişti. Bu planlamış, programlanmış bir şey değil ki, çok insani bir şey. Bu sevginin ve hasretin bir ifadesi.

    'ONLAR ÖPÜŞÜRKEN GİTTİM EŞYALARI TAŞIDIM. DÜNYA MI YIKILDI?'

    “İnsanlar içeri girerken özlemlerini unutmazlarsa cezaevi günleri bitmez. Cezaevinde hiçbir şeyi özlemeyeceksiniz, cezaevinin ruhu özlememeyi gerektiriyor çünkü. Yoksa hasta olursunuz, içeriden sağlam çıkamazsınız. Özgürlüğüne kavuşmuş orada, onlar orada öpüşürken ben gittim eşyalarını taşıdım. Dünya mı yıkıldı? İnsanlar birbirlerinden nefret ettiği için kan revan var, savaş var.” 

    Etiketler: Mahmut Tanal , kadri gürsel , fotoğraf
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