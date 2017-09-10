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    Ve Cizreli Mehmet hayaline kavuştu... Anne Marie-Mehmet düeti...

    Hürriyet Haber
    10.09.2017 - 09:46 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 11:32

    Ünlü İngiliz şarkıcı Anne Marie'nin "Rockabye" şarkısını söylediği video ile adını duyuran Mehmet Ali Şulan, İstanbul'da konser veren İngiliz şarkıcıyla birlikte sahneye çıkarak düet yaptı.

    Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Şulan, bir sosyal medya programı aracılığıyla ünlü İngiliz şarkıcı Anne Marie'ye "Rockabye" şarkısında eşlik ettiği video ile gündeme gelmişti.

    Oldukça ilgi çeken videonun ardından İstanbul'da konser vermeye gelen Anne Marie, Şulan'ı da konsere davet etti.

    9 Eylül Cumartesi akşamı Babylon Soundgarden’da sahne alan Anne Marie, Şulan'ı da sahneye çağırarak "Rockabye" isimli şarkıyı birlikte söyledi.

    Ve Cizreli Mehmet hayaline kavuştu... Anne Marie-Mehmet düeti...

    SOSYAL MEDYADAN DAVET ETMİŞTİ

    Anne Marie, ‘Rockabye’ videosu ile sosyal medyada büyük beğeni toplayan Cizreli Mehmet Ali Şulan’ı da konserine davet etmişti.

    Ve Cizreli Mehmet hayaline kavuştu... Anne Marie-Mehmet düeti...

    Marie, Şulan’a sosyal medyadan ulaşarak; “Yarın İstanbul’da mısın benimle birlikte Rockabye söyler misin” demişti. Şulan ise Cizre’den İstanbul’a uçak biletinin az olması nedeniyle ilk başta teklifi reddetmek zorunda kaldı. Ancak bilet bulabilen Şulan İstanbul’da Marie ile birlikte sahne aldı.Şulan “Zor da olsa uçak bileti buldum. Marie ile birlikte sahne almak çok güzel. Şu an çok mutluyum” diye konuşmuştu. 

    Ve Cizreli Mehmet hayaline kavuştu... Anne Marie-Mehmet düeti...

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    Etiketler: Anne Marie , Cizreli Mehmet , düet
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