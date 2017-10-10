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    Hürriyet >Teknoloji>Ve Bitcoin resmen yasaklanıyor!

    Ve Bitcoin resmen yasaklanıyor!

    Hürriyet Haber
    10.10.2017 - 11:06 | Son Güncelleme:

    Rusya Merkez Bankası, Bitcoin gibi kripto para birimlerinin alınıp satılabildiği internet sitelerine erişimi engelleyecek.

    Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Sergei Shvetsov, Rusya'nın Bitcoin gibi kripto para birimlerinin alınıp satılabildiği internet sitelerine erişimi engelleyeceğini söyledi.

    Shvetsov yaptığı açıklamada, "Bu konudan uzak duramayız. Bireysel yatırımcıların bu tür şaibeli enstrümanlara doğrudan ve kolaylıkla erişimlerine imkan veremeyiz" diye konuştu.

    Uzmanpara'nın haberine göre kripto para birimi Bitcoin şu sıralarda yüzde 0,89 artışla 4815,28 dolardan, Ethereum ise yüzde 0,18 kayıpla 296,44 dolardan işlem görüyor.

    Etiketler: bitcoin , sanal para , rusya
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