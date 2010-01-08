Ve Bihter kocası ile yattı

Yılmaz Vural’ın standupları, Carlos’un cezası, Semih’in opsiyonu, Sercan’ın bonservisi, Avatar’ın pipisi derken herkes 2010’a bomba gibi girdi.

Tabi ki Federasyon ve MHK da 2010’a bomba gibi girdi.

Euro 2016 için şehirler seçti, polemik yarattı, Türkiye’yi ikiye böldü.

Benim aklıma takılan sadece şu.

Sen Konya’ya maç koyuyorsun, holigan gelsin Mevlana’yı görsün diye...

Kaldı ki Trabzon’da da Sümela var, o var bu var. Emrah Öner yazıyor

Sen bazı yerlere otel yetmez diyorsun, öbürlerinde daha stadyum bile yok...

Kaldı ki 6 senede sen Mardin’i Maldiv yaparsın.

Ve sen Kayseri’ye, Adana’ya maç koyuyorsun.

Esas konu o da değil...

2010 Ramazan ne zaman başlıyor?

11 Ağustos.

2016 Ramazan ne zaman?

11 Haziran.

Euro 2016 ne zaman başlar?

11 Haziran.

Yani sen bana diyorsun ki,

2016 Haziran’da Konya’da İngiltere – Almanya maçı var,

Kayseri’de de Hollanda – Rusya maçı var.

Bu maçlarda 300 bin litre bira içilir, ve o gün Ramazan.

Peki sen hiç hayatında Ramazan’da Kayseri’ye, Konya’ya, Ankara’ya gittin mi?

Yok.

O zaman 3 şıkkın var.

Ya maçları sahurda oynatacaksın, herkes çaktırmadan alkol alacak.

Ya maçları hepsini İzmir’de oynatacaksın, herkes çakarak alkol alacak.

Ya da Eshedu en la ilahe illallah...