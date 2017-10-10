Seda Sayan ve Murat Karabova'dan flaş karar... Ayrıldılar mı?

Seda Sayan 6 yıl aşk yaşadığı Erhan Çelik'ten 7 ay önce ayrılmıştı. Ağustos'ta da iş adamı Murat Karabova ile aşk yaşamaya başlamıştı. Seda Sayan'ın Murat Karabova'dan ayrılmasının nedeni olarak da etrafındakilerin 'o adama dikkat et!' diye yaptığı uyarı gösteriliyor.

Bu uyarının yapılmasının nedeni ise geçen günlerde çok ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Murat Karabova'ya iki çocuğunun annesi ve hemşire olan eski eşi Aslı Sarıpınar'ın baktığı ve ikilinin yeniden bir araya gelmesinin iddia edilmesi.

Murat Karabova ise bu iddialara Instagram hesabından bir paylaşım yaparak cevap verdi. Ayrıldıklarını doğrulayan Karabova şunları yazdı: Basında çıkan yalan yanlış hayal ürünü haberlerden bıktım usandım, eski eşimi ve çocuklarımı görmemi ne hale getiren bazı yayın kuruluşlarını Allah’a havale ediyorum, Seda hanımla ayrılmamın ne eski eşimle, bir alakası vardır. Ne de böyle saçma sapan bir şeylerle, eski eşime döndüğümde yalandır: Kaldığım yeri de hemen hemen herkes biliyor. Sahte hesaptan yapılan bir saldırıyı bile ne hale getirdiler. Seda hanıma bel altı vurmanıza da izin vermeyeceğimi buradan bildiririm. Saçma sapan haberlerle Seda hanıma saldırmanızı da anlamış değilim. Haberlerin hepsi yalan ve iftiradan ötesi değildir.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR