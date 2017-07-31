Vazgeç Gönül Harbiye'yi salladı  

Sibel Can'ın yaz konserleri kapsamında çıktığı Harbiye Açıkhava konserinde beş bin kişilik dinleyici kitlesine müzik dolu bir yaz gecesi yaşattı. Sesi, güzelliği ve zarafetiyle dinleyicilerini büyüleyen Sibel Can, sahneye aşağıdan yukarı çıkan bir asansörle gelerek, hoş bir sürpriz yaptı. Sezen Aksu’nun ‘Beni Yak Kendini Yak’ adlı şarkısına getirdiği harika yorumuyla konserine başlayan Sibel Can, yaklaşık üç saat sahnede kaldı. Kendisini izleyenler arasında da yer alan modacı Nur Yerlitaş imzalı iki kostümle çıkan güzel sanatçı, gecenin sonuna kadar tüm şarkılarına eşlik eden müzik severlerle birlikte kendisi de keyiflendi. Sibel Can, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ve Süper Lig Hakemlerinin de tam kadro yer aldığı konserinde ‘Lale Devri’ adlı şarkısını onlara hediye ederek büyük alkış aldı.
Müzisyenlere saygı duruşu
Konseri için titizlikle hazırladığı repertuarında hit olmuş şarkılarının yanı sıra Türk Sanat Müziği’nin en güzel örneklerinden ‘Aşk Bu Değil’, ‘Huysuz ve Tatlı Kadın’, ‘Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar’ı yorumlayan Sibel Can, daha sonra Orhan Gencebay şarkılarına geçti. Her fırsatta müzisyenlere olan sevgi ve saygısını yineleyen Sibel Can, orkestrasında yer alan Mustafa İpekçioğlu ile ‘Hep Sonradan’ adlı şarkıyı, daha sonra da tüm konserlerinde söylemesi için yoğun istek aldığı ‘Ben Yoruldum Hayat’ın bestecisi Mümin Sarıkaya ile birlikte sahnedeki yerini aldı.
Genç şarkıcı Ece ile sahnede
Eylül ayında dinleyicileriyle buluşacak yeni çalışmasının altı şarkısının alt yapılarının tamamladığının müjdesini vererek, albümünde yer vereceği ‘Vazgeç Gönül’ adlı şarkıyı single olarak çıkartan ve yaklaşık 20 milyon ‘tık’ alan genç yorumcu Ece Mumay ile birlikte ilk kez okudu. Çocuklarının müzikle büyüdüğünü ifade eden Sibel Can, kızı Melisa’nın keşfederek Londra’dan kendisine yolladığı bu şarkının ilk yorumcusunu sahnesinde ağırlayarak, genç müzisyenlere destek olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün