Vazgeç Gönül Harbiye'yi salladı  

Sibel Can'ın yaz konserleri kapsamında çıktığı Harbiye Açıkhava konserinde beş bin kişilik dinleyici kitlesine müzik dolu bir yaz gecesi yaşattı. Sesi, güzelliği ve zarafetiyle dinleyicilerini büyüleyen Sibel Can, sahneye aşağıdan yukarı çıkan bir asansörle gelerek, hoş bir sürpriz yaptı. Sezen Aksu’nun ‘Beni Yak Kendini Yak’ adlı şarkısına getirdiği harika yorumuyla konserine başlayan Sibel Can, yaklaşık üç saat sahnede kaldı. Kendisini izleyenler arasında da yer alan modacı Nur Yerlitaş imzalı iki kostümle çıkan güzel sanatçı, gecenin sonuna kadar tüm şarkılarına eşlik eden müzik severlerle birlikte kendisi de keyiflendi. Sibel Can, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ve Süper Lig Hakemlerinin de tam kadro yer aldığı konserinde ‘Lale Devri’ adlı şarkısını onlara hediye ederek büyük alkış aldı.

Müzisyenlere saygı duruşu

Konseri için titizlikle hazırladığı repertuarında hit olmuş şarkılarının yanı sıra Türk Sanat Müziği’nin en güzel örneklerinden ‘Aşk Bu Değil’, ‘Huysuz ve Tatlı Kadın’, ‘Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar’ı yorumlayan Sibel Can, daha sonra Orhan Gencebay şarkılarına geçti. Her fırsatta müzisyenlere olan sevgi ve saygısını yineleyen Sibel Can, orkestrasında yer alan Mustafa İpekçioğlu ile ‘Hep Sonradan’ adlı şarkıyı, daha sonra da tüm konserlerinde söylemesi için yoğun istek aldığı ‘Ben Yoruldum Hayat’ın bestecisi Mümin Sarıkaya ile birlikte sahnedeki yerini aldı.

Genç şarkıcı Ece ile sahnede

Eylül ayında dinleyicileriyle buluşacak yeni çalışmasının altı şarkısının alt yapılarının tamamladığının müjdesini vererek, albümünde yer vereceği ‘Vazgeç Gönül’ adlı şarkıyı single olarak çıkartan ve yaklaşık 20 milyon ‘tık’ alan genç yorumcu Ece Mumay ile birlikte ilk kez okudu. Çocuklarının müzikle büyüdüğünü ifade eden Sibel Can, kızı Melisa’nın keşfederek Londra’dan kendisine yolladığı bu şarkının ilk yorumcusunu sahnesinde ağırlayarak, genç müzisyenlere destek olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.