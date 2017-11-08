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    Vay uyanık vay... 1 doları 50 dolara satmış!

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 07:08 | Son Güncelleme:

    FETÖ’nün 'Danıştay abisi' Galip Tuncay Tutar’ın, Pensilvanya’dan getirdiği, Gülen'in verdiği 1 dolarları Danıştay üyelerine 50 dolar karşılığında verdiği ortaya çıktı. Fezlekede, Danıştay’daki hukuksuz işlemlerin sorumlusunun Tutar olduğu belirtildi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün yüksek yargı yapılanmasında “Danıştay abisi” olarak bilinen eski Danıştay üyesi hakkında, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütünü yönetme” suçlamasıyla fezleke hazırladı. 2011 yılında Danıştay’a atanan Tutar, darbe girişiminin ardından tutuklandı. Hala tutuklu bulunan Tutar hakkında hazırlanan fezleke, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

    1 doları 50 dolara satmış!

    15 Temmuz darbe girişimi sonrasında birçok örgüt üyesinin üzerinden çıkan ve örgüt delili sayılan 1 dolara ilişkin önemli bir ayrıntı fezlekede yer aldı. 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra Gülen’i ziyarete giden Galip Tuncay Tutar’ın ABD’den gelirken 1 dolar getirdiği, bu dolarları da 50 dolar karşılığında örgüt üyelerine dağıttığı vurgulandı. FETÖ’den yargılanan eski Danıştay üyesi Hamza Eyidemir, ifadesinde Tutar’ın cebinden çıkardığı 1 doları kendilerine gösterdiğini, grup içerisinde bulunan bir kişinin de bu parayı 50 dolar vererek aldığını anlattı. Yine Eyidemir’in ifadesine göre Tutar, Danıştay üyelerin eşlerinin ne iş yaptığını, çocuklarının hangi okulda okuduğunu, nelerden hoşlandığını ve mevki durumunun ne olduğuna ilişkin bilgileri bilgisayarında depoladı. Yeni Şafak

    Etiketler: Fethullah Gülen
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