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    Vay 'Köfte' vay! Böyle yakalandı

    Çağlar ÖZTÜRK (DHA)
    03.01.2018 - 10:51 | Son Güncelleme:

    Adana'da başını sargı beziyle sarıp, okuldan hırsızlık yapan 'Köfte' lakaplı Hamza Demireriden (29), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Olay, Sarıçam ilçesinde bulunun Şehit Mustafa Sarı İlkokulu'nda meydana geldi. Hamza Demireriden, gece saatlerinde tanınmamak için başına sargı bezi sararak okula girdi. Akıllı tahta, projeksiyon cihazı, ses sistemi çalan Demireriden, cihazlarla birlikte ortadan kayboldu.

    Sabah okul yöneticileri, soyulduklarını fark edince polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerinden zanlının kimliğini tespit etti. Çalınan akıllı tahta ise kısa sürede bulunarak okula teslim edildi.

    Polis ekiplerinin yakalayıp gözaltına aldığı Hamza Demireriden ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Vay Köfte vay Böyle yakalandı

     

     

    Etiketler: Adana
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