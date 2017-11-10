Vatikan'da sigara satışına yasak geliyor

Vatikan Sözcüsü Greg Burke, Vatikan'ın insan sağlığına zarar verdiği açık olan bir faaliyetle işbirliği yapamayacağını belirtti. 5 bin kadar mevcut ve emekli Vatikan çalışanı, şu anda Vatikan'dan ucuz sigara alma hakkına sahip.

Sigara satışının, Vatikan'ın kasasına her yıl milyonlarca euro gelir soktuğu tahmin ediliyor. Ancak Sözcü Burke, insanların hayatını tehlikeye atıyorsa , elde edilecek herhangi bir kârın meşru olamayacağını vurguladı.

Gençliğinde akciğerlerinden biri alınan Papa Francesco sigara içmiyor. Vatikan çalışanları ve emeklileri, eski bir tren istasyonunda bulunan ve sadece özel izinleri olanların girebildiği bir gümrüksüz satış alanından ayda beş katon sigara alabiliyor.

Vatikan çalışanı ya da emeklisi olup, sigara içmeyenlerin, sigaradan ağır vergi alınan İtalya'dan daha ucuz olması nedeniyle, arkadaşları için sigara aldıkları belirtiliyor.