'Vatan'ın konusunu hiç açmasak...'

İş ve trafik kazalarına dikkati çekmek ve farkındalık yaratmak üzere sürdürülen “Kazasız Kul Olmaz” projesinin sanat danışmanlığına, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz’ın yerine Yonca Evcimik getirilmişti.

53 yaşındaki Evcimik, kadın arkadaşlarıyla Bebek Lucca’daydı. Mekan çıkışında habercilerin sorularına yanıt veren Evcimik, “Vatan konusunu hiç açmasak ben o olaya çok üzüldüm. Vatan’ı çok severdim” diye konuştu.

Vatan Şaşmaz’ın yerine projeye girdiği konuşulan Evcimik konuya şu sözlerle açıklık getirdi: “Biz zaten daha öncesinde bu proje için görüşmeler yapıyorduk. Vatan’ın yerine olduğum doğru değil var olan bir şeye, o yaşanan vahim olay denk geldi sadece.”

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