Vatanım Sensin’in Seher’i Şükran Ovalı kimdir?

Şükran Ovalı, Vatanım Sensin’in kadrosuna dahil oldu. Başrollerini Halit Ergenç, Berguzar Korel ve Onur Saylak gibi başarılı isimlerle aynı dizide rol alacak olan Şükran Ovalı, ilk kez yeni sezon tanıtımlarında görülmüştü. İşte Vatanım Sensin’in Seher’i Şükran Ovalı hakkında merak edilenler!
Aslen İzmirli olan Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985’te doğdu. Küçüklüğü İzmir, Bahçelievler'de geçti. Mustafa Urcan İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndan mezun oldu. Liseyi de Göztepe’de (Selma Yiğit Alp Lisesi) bitirdikten sonra İstanbul’a gitti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyunculuk bölümünden mezun oldu. İlk kez 2006 yapımı Ezo Gelin dizisinde Gülden karakterini canlandırdı. İlk kez Reis dizisinde başrolü üstlendi. Ardı ardına Avrupa Avrupa, Cinayet, Şeref Meselesi, Paramparça ve Familya dizilerinin kadrosunda yer aldı. Şükran Ovalı, 2 Ocak 2017 yılında ünlü futbolcu Caner Erkin ile hayatını birleştirdi.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün