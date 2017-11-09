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Vatanım Sensin'in Filipos'u Levent Can kimdir?

Vatanım Sensin yeni sezona yine etkili bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Yeni sezon oyuncuları arasına tanınmış isimleri dahil eden Vatanım Sensin, Filipos karakteri ile Levent Can'a kadrosunda yer verecek. Peki, Vatanım Sensin'in Filipos'u Levent Can kimdir kaç yaşındadır? İşte, ünlü oyuncu hakkında bazı detaylar

Hürriyet Haber
09.11.2017 - 14:14 | Son Güncelleme :

Vatanım Sensin yeni sezon oyuncularıyla 2. sezona merhaba demeye hazırlanıyor. İzmir'i yöneten Yunan Komutan olarak ekran önüne çıkacak olan Filipos, Levent Can tarafından canlandırılacak. Peki, Vatanım Sensin'in Filipos'u Levent Can kimdir kaç yaşındadır? İşte, ünlü oyuncu hakkında detaylı bilgiler

VATANIM SENSİN'İN FİLİPOS'U KİMDİR?

Usta oyuncu Levent Can, Sevr Antlaşması dönemi ile tekrar izleyicisiyle buluşacak Vatanım Sensin’de, Filipos adlı İzmir’in daha önce hiç görmediği kadar acımasız bir generale hayat verecek. Leon’un dayısı, Aleksi’nin babası olan Filipos’un en büyük hayali; Ankara’yı ele geçiren Yunan Generali olarak tarihe geçmektir.

Levent Can, 1971 yılında İstanbul’da doğdu. Aile Bağları dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan oyuncu; son olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Fehmi Kuzuzade karakterini canlandırmıştı. Son, Hicran Yarası, Ezel, Emret Komutanım, Kavak Yelleri, Rüzgarlı Bahçe, Kısmet Değilmiş rol aldığı diziler arasındadır. Pek çok projede yer alan Levent Can, son olarak başrolünü Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca ve Burak Yamantürk’ün paylaştığı İçimdeki Fırtına dizisinde Selim karakterini canlandırmıştı.

Etiketler: filipos kimdir , vatanım sensin filipos , filipos levent can
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