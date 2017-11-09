Vatanım Sensin'in yeni sezonunda Aleksi ismiyle karşımıza çıkacak olan Berker Güven, takipçilerin araştırdığı isim oldu. Peki, Vatanım Sensin'in Aleksi'si Berker Güven kimdir?

VATANIM SENSİN ALEKSİ KİMDİR?

Başarılı ve genç oyuncu Berker Güven ise; Filipos’un oğlu, Leon’un kuzeni Aleksi karakteri ile seyirciyle buluşacak. Annesiz büyüyen Aleksi babası ile hiç anlaşamaz. Silah ve savaşın gücüne inanan Filipos ile hayata bakışı farklıdır Aleksi’nin. Paranın iktidar getirdiğini düşünen Aleksi için işgal altındaki İzmir de oyun alanıdır.

Berker Güven, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu olan Berker Güven, adını ilk olarak Tiyatro sahnesinde duyurmuştur. Bir Tiyatro'da sahnelenen "Yen" adlı oyunda yardımcı erkek oyuncu rolünde yer alan Berker Güven, bu rolü ile ödül almıştır.

Berker Güven, 2017 yılında rol aldığı Babam filminde üstün bir oyunculuk performansı göstermiş, zor bir rolün üstesinden başarılı bir şekilde gelmiştir.