‘Vatanım Sensin’de yeni dönem

Kanal D’nin sevilen dizisi “Vatanım Sensin” merakla beklenen yeni sezon ilk bölümüyle yarın akşam ekrana gelecek. Yönetmenliğini Yağmur-Durul Taylan ve Burak Arlıer’in yaptığı, başrollerinde Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Onur Saylak’ın yer aldığı dizide bu kez Sevr Antlaşması dönemi anlatılacak. Sezon finalindeki tüm merak edilen soruların da yanıt bulacağı dizi, ikinci sezonu ile yine adından söz ettirecek.

AZİZE’YE NE OLDU

Dizinin yeni sezonunda Yunan karargâhında yaptığı saldırının ardından ağır yaralanan Cevdet (Halit Ergenç), aylar sürecek bir tedaviden sonra ayağa kalkmaya çalışacak. Suikast girişiminde başarısız olan Tevfik (Onur Saylak) kafalarda soru işaretleri yaratacak bir kimlikle geri dönecek. Azize (Bergüzar Korel) hakkındaki gerçekler ise başta Cevdet olmak üzere herkesi derinden etkileyecek.

Onur Saylak’ın canlandırdığı Tevfik, kafalarda soru işaretleri yaratacak bir kimlikle geri dönüyor.