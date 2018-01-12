Vatanım Sensin’de Cevdet Feride’nin yaşadığını öğreniyor… Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı

Vatanım Sensin yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta başka bir sürprizle izleyici karşısına çıkan Vatanım Sensin’in son bölümünde Cevdet, Mustafa Kemal Paşa’dan gelen telgraf doğrultusunda İsmet Paşa’yı kurtarmak için harekete geçti. Ankara ile ipleri iyiden iyiye koparan Dağıstanlı geri dönülmez bir yola girdi. Cevdet, Mustafa Kemal’in emri üzerine İsmet Bey’i Dağıstanlı’nın namlusunun ucundan almak için Tevfik’i kullandı. Aynı zamanda diliminde ise Leon ve Mehmet ölümle burun buruna geldi. Tüm bu gelişmelerin ardından yayınlanan Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı ise şok etkisi yarattı. İşte yeni bölüm sahneleri ve detayları!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tevfik, hayatta kalabilmek için bildiği büyük sırrı Cevdet'e söylüyor! Cevdet, elindeki silahı Tevfik'in kafasına doğrultarak onu öldürmek için hazır bekler. Tevfik, hayatta kalabilmek için en büyük kozunu kullanmanın uygun olacağını düşünür. Bu ölümü sadece tek bir kelime önleyecektir. Tevfik'in dudaklarından Azize izmi çıktığında Cevdet'in tüm düşünceleri aniden değişir. Tevfik, Azize'nin yerini Cevdet'e söyleyecek mi? Bu konuşmaya rağmen Cevdet, Tevfik'i öldürecek mi? Vatanım Sensin, merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de