“Vatanım Sensin” yeni sezona zirvede başladı

“Vatanım Sensin” in Perşembe akşamı ekrana gelen yeni sezon ilk bölümü A/B Sosyo Ekonomik Statü’de yüzde 9.35 reyting ve 23.41 izlenme payı ile ABC 1’ de ise yüzde 9.15 reyting ve 20.57 izlenme payı günün en çok izlenen programı oldu.

'Vatanım Sensin' sosyal medyada da çok konuşuldu.

Sosyal Medya’da da çok konuşulanlar arasında olmayı başaran “Vatanım Sensin”, #VatanımSensin hashtag’i ile hem Türkiye hem de Dünya listesinde TT oldu. Türkiye sıralamasında uzun süre TT’de kalan dizi 113.167 adet tweet aldı.



