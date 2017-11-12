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Vatanım Sensin yeni sezon 33. bölüm fragmanı: Azize dönüyor

Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni sezon ilk bölümüyle sosyal medyaya damga vuran Vatanım Sensin’in 33. bölüm fragmanına Azize’nin başına gelenler damga vurdu. Peki yeni bölümde neler olacak? Herkesin öldüğünü sandığı Azize, ailesinin karşısına çıkabilecek mi? İşte Vatanım Sensin 33. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ilk detaylar!

Hürriyet Haber
12.11.2017 - 14:42 | Son Güncelleme :

Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. 9 Kasım Perşembe akşamı ekranlara geri dönen Vatanım Sensin’in yeni sezon ilk bölümünde ekran başındakiler şaşırtıcı sahnelere tanık oldu. Cevdet’in patlayan bombadan nasıl kurtulduğunu anbean takip eden dizi takipçileri Azize şoku yaşadı. Çok sevdiği, uğruna canını vereceği eşini kaybettiğini öğrenen Cevdet’in hali kalplere dokundu. Yeni sezon ilk bölüm finaline doğru Azize’nin yaşadığı öğrenildi. Şimdi ise gözler Vatanım Sensin 33. bölüm fragmanında! İşte yeni bölüme dair ilk görüntüler!

Dağıstanlı'nın misafir olarak yanına aldığı Azize, Cevdet ismini duyduğunda şaşırıyor. Geçmişte Yunan zulmünden çok acılar çeken Azize'nin kurtuluşu Dağıstanlı olmuştur. Dağıstanlı, Azize'nin isteğini sorduğunda artık eve gitmek istediğini öğrenir. Azize, yeniden İzmir'e ailesinin yanına gitmeye karar verir. Evine giden Azize, çocuklarına ve Cevdet'e sadece uzaktan bakar.  Azize'yi bulan Hamilton gayesini öğrenmek ister. Artık Azize de bu Yunan zulmüne daha fazla katlanmamak için savaşta daha fazla rol almak istediğini söyler. Azize'nin çocuğu şu an nerede? Cevdet, yeniden Azize'yi görebilecek mi?
Vatanım Sensin heyecan dolu yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ağustos 1920... Yunan ilerleyişini durdurmak için canını ortaya koyan Miralay Cevdet, uyandığında kendini adeta bir kabusun içinde bulur. Vatan imzalanan Sevr Antlaşması'yla parçalanmış, İzmir yeni kumandan Filipos'un demir yumruğu altında ezilmiş, ailesi ise yokluğunda en büyük acılarla sınanmıştır. Bu cenderenin içinde ayağa kalkmaya çalışan Cevdet, hem memleketi hem kendisini ölümün kıyısına getiren yeni bir komplonun ortasında kalacaktır. Sevr'i kabul etmeyen Ankara hükümetini köşeye sıkıştırmak isteyenler sinsi bir planla Türkleri teslim almaya girişirken, Cevdet çok geç olmadan bu felaketi engellemek zorundadır.

VATANIM SENSİN YENİ SEZON İLK BÖLÜMÜ İZLE

Etiketler: Vatanım Sensin yeni sezon , Vatanım Sensin yeni bölüm , dizifragman
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