Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanıyla gözyaşlarına boğacak

Vatanım Sensin 43. bölüm fragmanı yayında! Hilal ve Yıldız, anneleri Azize'ye kavuşuyor! Azize'yi zor durumdan kurtararak onun yaşadığını öğrenen Cevdet, bu güzel haberi vermek için ailesinin yanına gider. Azize'nin yaşadığını öğrenen kızlar ve Hasibe anne, yetimhaneye giderek hemen görmek isterler. Hilal ve Yıldız, anneleri Azize'yi tekrar gördüklerinde ise duygusal anlar yaşanır. Vatanım Sensin, merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

Tevfik, kendi özgürlüğüne karşı Azize'nin canını öne sürdüğü bir pazarlığa girişti. Tevfik’in paçasını kurtarmak için her türlü yalana başvurabileceğini bilen Cevdet önce onun söylediklerinden emin olmak zorundaydı. Azize, Tevfik’in kızanlarının elinde her geçen an ölüme yaklaşırken, Cevdet zamana karşı yarışmaya başladı. Cevdet şimdi, onu sırtından vuran ve hayatta en çok öldürmek istediği kişi olan Tevfik’i, Azize’yi bulana dek hayatta tutmak gibi dehşetli bir sınav verdi ancak finale doğru onu öldürdü.