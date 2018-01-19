Vatanım Sensin 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde Cevdet Azize'yi bulacak mı?

Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı için araştırmalar son gelişmelerin hemen ardından başladı. 18 Ocak tarihli Vatanım Sensin son bölümüne vatan uğruna canını feda eden Mehmet’in acısı, tüm İzmir’i sardı. Finale ise Tevfik- Cevdet yüzleşmesi damga vurdu. Tevfik’in Azize’nin yaşadığını söylemesi ardından yaşanacakları merak eden izleyiciler fragmanı araştırıyor. Peki Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarını kasıp kavuran tarihi dizi Vatanım Sensin, dün akşam 41. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her sahnesi nefesleri tutularak takip edilen Vatanım Sensin’in son bölümünde Tevfik ile karşı karşıya gelen Cevdet, hiç beklemediği bir gerçekle yüz yüze kaldı. Tevfik’in canını bağışlayan Cevdet, ondan intikamını almak için bir araya geldiler.. Zira Tevfik, söyleyeceği bir kelimeyle her şeyin değişeceğini ifade etti.

Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Yunan Ordusu tarafından yapılan baskında yakalanan Mehmet, mühimmatların yerini itiraf etmesi için zorlanır. Mehmet ve diğer vatanseverler, karşı hamle yapmak için gizli bir plan yaparlar. Silahların konulduğu sandıkların için bomba yerleştirirler ve Mehmet, bu uğurda vatan için kendisini feda etmeye hazırdır. Mehmet, Leon’un bombaların patlayacağı olay yerinde kalmasını istemez ve Hilal’in de dışarıda olduğunu söyler. Leon, bu bilgiyle soluğu Hilal’in yanında alır. Mehmet ise sıktığı kurşunla büyük bir patlamanın gerçekleşmesine sebep olur.

Dağıstanlı, Yunan bankasından çalınan paraları yeni mücadelesinde kullanmayı hedefler. Yanık Efe adıyla kendisini tanıtan Tevfik, bu hakikati öğrenir. İsmet Bey’i de zorla çiftliğinde tutan Dağıstanlı’ya karşı yeni bir hamle yapılır. Dağıstanlı’nın aldığı ilacı karıştıran Tevfik, gitgide kontrolünü kaybederek bambaşka birine dönüşmesine neden olur. Dağıstanlı, çiftliğindeki herkesin aç bir halde olmalarını umursamaz ve parayı farklı bir yerde kullanmak istemesi, hedef haline gelmesine sebep olur. Tevfik, tüm efeleri Dağıstanlı’ya karşı bir hale getirir ve kendisine yöneltilen silahlar karşısında Dağıstanlı, tüm gücünü kaybeder.

Tevfik’in canını bağışlayan Cevdet, ondan intikamını almak için bir araya gelirler. Tevfik’i öldürmemek için hiçbir nedeni olmadığını düşünen Cevdet, yanılıyordur. Zira Tevfik, söyleyeceği bir kelimeyle her şeyin değişeceğini ifade eder. Tevfik, öldü zannedilen Azize’nin yaşadığını ve yerini sadece onun bildiğini söyler. Bu gizli gerçek, Cevdet için yeni bir başlangıç olur.