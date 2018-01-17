Vatanım Sensin yeni bölüm 2. fragmanı – O isim kadrodan ayrıldı

Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanları yayınlandı, heyecan dozu arttı. 18 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek olan Vatanım Sensin 41. bölümünde Mehmet'in planladığı tuzak sayesinde Yunan askerleri, patlayan bomba ile derin bir yara alır. Ancak patlama alanında yer alan Mehmet de vatanı için şehit olur. Vatanım Sensin, heyecan dolu yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

Bomba tuzaklarının olduğu yerin dışarısında bekleyen Leon ve Hilal, patlamadan yaralanarak kurtulmuşlardır. Leon ve Hilal'in uyandıklarında ilk söyledikleri birbirlerinin isimleri olur. Hilal'in adını sayıklayan Leon'u duyan Cevdet, kızı için endişelenmeye başlar. Öte yandan İstanbul Hükümeti, İsmet Paşa'nın başında olduğu Ankara heyetiyle bir görüşme talep eder. Ancak Cevdet, İstanbul Hükümeti'nin Ankara'yı pusuya düşürmeyi amaçladığını keşfeder ve Mustafa Kemal'in kendisini affetmesi için sabırsızlanan Tevfik'i bu pusuyu bertaraf etmek için kullanmaya karar verir.





Cevdet bundan sonra, Yanık Efe olarak Ankara'ya mı katılacağını yoksa gücü eline geçirip Miralay Tevfik günlerine mi döneceğini bilmediği eski dostuyla yüzleşecek ve öldü bildiği Azize hakkındaki gerçeğe ulaşacaktır. Tevfik, Azize'nin yerini bildiğini söyleyerek; kafasına doğrultulan silahın tetiği üzerinden Cevdet'in parmağını çekmesini bekler. Cevdet ve Tevfik yüzleşmesi, ölümle sonuçlanacak mı?