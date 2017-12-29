Vatanım Sensin son bölüm finali şaşırttı! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Vatanım Sensin dün akşam yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gördü. Kanal D'nin geniş izleyici kitlesine sahip dizisi Vatanım Sensin yayınlanan 39. bölümüyle büyük beğeni kazandı. İsmet Paşa'nın gelişi diziye yeni bir renk kattı. İşte Vatanım Sensin son bölümde yaşananlar ve son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabı

Ankara Hükümeti’nin düzenli orduya katılması için davet gönderdiği Dağıstanlı bu teklifi reddetmişti. Üstelik Dağıstanlı’ya, Ankara’ya kadar eşlik edecek askerleri de kendi ordusuna dahil etmişti. Bu hadise Ankara Hükümeti tarafından hoş karşılanmaz. İsmet Paşa, İzmir’e gelir ve Cevdet ile görüşür. Amaçlarının yalnızca savaş kazanmak değil, aynı zamanda fikir inşa etmek olduğunu dile getiren İsmet Paşa, Milli Mücadele’de bunun Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde olacağını ifade eder.

Öte yandan Azize’nin İzmir’de görülmesi, Spiros’u harekete geçirir. Azize ve bebeğinin başına gelenleri Cevdet’e anlatmaya karar veren Spiros, karşısında Charles Hamilton’ı bulur. Hamilton, Milli Mücadele için buna engel olmaya çalışır.

İzmir’deki kargaşa giderek artmaya başlar. Artık hiç kimse kendisini güvende hissedememektedir. Yapılan baskınlar artarken Hilal’i de büyük bir tehlike beklemektedir.

Vatanım Sensin son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır, yayınlanmaz haberimizde olacak.

İsmet Paşa’nın İzmir’e geliş nedeni ne?

Vatanım Sensin’in 28 Aralık 2017 Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde İsmet Paşa İzmir’e geliyor; Milli Mücadele’nin seyrini değiştirecek önemli kararları dile getiriyor. İsmet Paşa, Mustafa Kemal Paşa ile bu savaştan galip çıkılabileceğini savunuyor.

Mustafa Kemal Paşa, Dağıstanlı’nın başarılarından dolayı düzenli orduya katılmasını ister. Görevlendirilen subaylar, Dağıstanlı’dan hiç beklemedikleri bir cevap alırlar. Dağıstanlı, kibrinden dolayı kendisine verilen rütbeyi beğenmez. Dahası Ankara Hükümeti’nin düzenli ordusuna katılmayacağını, istedikleri taktirde kendi ordusuna katılım beklediğini belirtir. Dağıstanlı’yı düzenli orduya götürmek için gelen askerlerin de aklını çelmeyi başarır.

Bu haber Ankara’da şok etkisi yaratır ve İsmet Paşa, İzmir’e gelir. İsmet Paşa'nın gelişi Anadolu'nun dört bir yanındaki işgalci devletlere mücadelede yeni bir umut oluyor. İzmir'e gelen Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekili İsmet Bey, Cevdet ile bir araya gelir. Türk halkının amacının yalnızca savaş kazanmak olmadığını, aynı zamanda yeni bir fikir inşa etmek olduğunu dile getiren İsmet Paşa, bunun da Mustafa Kemal Paşa ile mümkün olacağını dile getirir.

Ankara Hükümeti ve İstanbul Hükümeti arasındaki fikir ayrılığı ve Yunan Ordusu'nun, İstanbul Hükümeti ile yaptığı işbirliği fikir çatışmasına yol açar. Mustafa Kemal Paşa, gönderdiği subaylar aracılığıyla başarı gösteren Dağıstanlı'nın da kendi tarafında savaşmasını ve düzenli orduya katılmasını teklif eder. Bu vazifeyi reddeden Dağıstanlı, sahip olduğu kibrinden ötürü kendi ordusuyla savaşacağını dile getirir. İsmet Paşa da Dağıstanlı gibi birliklerin sadece savaş kazanabileceğini ve bir sistem getiremeyeceğini savunur.

Öte yandan Azize’yi İzmir’de gören Spiros, hakikati Cevdet’e anlatmak ister. Azize’nin başına gelenleri anlatmak isteyen Spiros, İngiliz Charles Hamilton engeliyle karşılaşır. Cevdet’in ailesi için verdiği gizli vazifeyi yürütemeyeceğini düşünen Hamilton, Spiros’u durdurabilmek için hiç beklenmedik bir hamle yapacaktır.